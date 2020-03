Restare a casa, concedersi un po’ di cibo dolce e coccolarsi sul divano dinanzi a un film romantico, rientra nella top 5 delle serate perfette di molti. Non si fanno distinzioni tra uomini e donne. Uno splendido film romantico d’autore è infatti in grado di conquistare chiunque, sciogliendo in lacrime anche i più duri, o presunti tali. Ecco dunque una top 10 da gustare, con titoli da rivedere o recuperare.

10. Prima dell’alba, 1995

REGIA: Richard Linklater

ATTORI: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Haymon Maria Buttinger, Karl Bruckschewaiger, Dominik Castell, Bilge Jeschim, Erni Mangold, Hanno Poschl, Tex Rubinowitz, Harold Waiglein

Jesse è un 25enne statunitense che incontra per puro caso Celine, 23enne francese, a bordo di un treno proveniente da Budapest e diretto a Vienna. I due si ritrovano l’uno di fianco all’altro in uno scompartimento. La simpatia tra loro è evidente, così come una certa scintilla. Il tempo a loro disposizione per conoscersi è però limitato, dovendo lui partire per l’America e lei proseguire verso Parigi. Jesse non vuole però perdere l’occasione di conoscerla e così le propone di scendere a Vienna e vagabondare per un’intera notte magica.

9. P. S. I Love You, 2007

REGIA: Richard LaGravenese

ATTORI: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon, Kathy Bates, Jeffrey Dean Morgan, James Marsters

Holly e Gerry sono marito e moglie ma soprattutto formano una coppia incredibilmente innamorata. Tutto viene stravolto però dopo la malattia di lui, che muore, lasciando sua moglie vedova e disperata. Non è in grado di gestire il senso di vuoto lasciato da Gerry, che ha però trovato il modo di tenere fede alla loro promessa d’amore eterno. Le ha infatti scritto una serie di lettere, che le vengono recapitate in date precise e in particolari momenti della vita di lei. Un modo per aiutarla a rimettere la propria vita insieme.

8. La forma dell’acqua, 2017

REGIA: Guillermo del Toro

ATTORI: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, David Hewlett, Nigel Bennett, Nick Searcy, Martin Roach, Lauren Lee Smith, Allegra Fulton, John Kapelos, Morgan Kelly, Marvin Kaye, Wendy Lyon

Elisa è un’addetta alle pulizie affetta da mutismo. Si sente in trappola nel proprio corpo, incapace di farsi comprendere dagli altri come vorrebbe. C’è un filtro tra lei e il mondo, che crolla invece nel momento in cui si ritrova faccia a faccia con una misteriosa creatura. Questa è tenuta in cattività e lei si cimenterà in un’incredibile avventura per liberarla e poterla amare in libertà.

7. Se mi lasci ti cancello, 2004

REGIA: Michael Gondry

ATTORI: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, Elijah Wood, Mark Ruffalo, David Cross, Thomas J. Ryan, Jane Adams (II), Ryan Whitney, Debbon Ayer, Lola Daehler, Deirdre O'Connell, Amir Ali Said, Brian Price, Paul Litowsky, Josh Flitter, Gerry Robert Byrne

Clementine decide di sottoporsi a un servizio in grado di cancellare dalla sua memoria il ricordo del proprio fidanzato. Lui, Joel, scopre tutto ciò e decide di fare lo stesso. Si ritrova così a rivivere tutti i ricordi condivisi con lei e, a metà processo, inizia a combattere contro il processo di cancellazione. I due scopriranno come il loro amore sia segno del destino.

6. Ghost, 1990

REGIA: Jerry Zucker

ATTORI: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles, Vincent Schiavelli, Angelina Estrada, Armelia McQueen, Gail Boggs, Vivian Bonnell, Christopher J. Keene, Stanley Lawrence, Phil Leeds

Sam lavora in banca e conduce una vita felice al fianco di Molly. I due sono prossimi al matrimonio ma una notte lui perde la vita dopo l’aggressione di un ladro. Sam ha però degli affari in sospeso e, in forma di spirito, continua a vegliare su Molly. Sfrutterà l’aiuto di una medium, Oda Mae, per provare a comunicare con lei.

5. Casablanca, 1942

REGIA: Michael Curtiz

ATTORI: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, S.Z. Sakall, Peter Lorre, Sydney Greenstreet, Madeleine LeBeau, Dooley Wilson

Rick è un americano espatriato a Casablanca, in Marocco. Durante la Seconda Guerra Mondiale quest’area francese è sotto il regime filo-nazista. Lui gestisce un locale e si ritrova tra le mani due lettere di transito rubate. Quando giungono sul posto Ilsa Lund, vecchio amore di Rick, e suo marito Victor, leader della ribellione ceca, in fuga da un campo di concentramento. La coppia cerca due lettere di transito e Rick dovrà decidersi se vendicarsi di lei o aiutarla.

4. Moulin Rouge, 2001

REGIA: Baz Luhrmann

ATTORI: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh, Kylie Minogue, Natalie Jackson Mendoza, Christine Anu, David Wenham, Garry McDonald, Kerry Walker, Jacek Koman, Caroline O'Connor, Matthew Whittet, Lara Mulchay, Deobia Oparei

Christian è un giovane scrittore e, dopo uno scambio di persona, si ritrova a essere scritturato dal Duca di Monroth per la scrittura di uno spettacolo. Una volta messo piede nel celebre Moulin Rouge però si innamora perdutamente della star del locale, Satine, che prova qualcosa per lui a sua volta. Una storia d’amore in musica dal cuore drammatico.

3. A Star is Born, 2018

REGIA: Bradley Cooper

ATTORI: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney, Sam Elliott, Bonnie Somerville, Greg Grunberg, Dave Chappelle, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, Willam Belli, Eddie Griffin, Rebecca Field, Anthony Ramos, Michael D. Roberts

Jack Maine è una star del rock country che di colpo si ritrova dinanzi Ally, cameriera e cantautrice, che sogna di sfondare. Lui decide di aiutarla, riconoscendo in lei un gran talento. Ne nasce una splendida storia d’amore, tormentata però a causa della dipendenza da alcool e droghe di lui.

2. Il paziente inglese, 1996

REGIA: Anthony Minghella

ATTORI: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately, Clive Merrison, Nino Castelnuovo, Liisa Repo-Martell, Peter Rühring, Hichem Rostom, Torri Higginson, Geordie Johnson

Qui Hana è un’infermiera che, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, si prende cura di un uomo in fin di vita. Questi ha il volto sfigurato ed è privo di documenti. Ciò che scopre su di lui proviene da fogli sparsi in un vecchio diario. Pagine che rivelano una storia d’amore tormentata.

1. Titanic, 1997

REGIA: James Cameron

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, Suzy Amis, Nicholas Cascone, Victor Garber, Lewis Abernathy, Jonathan Hyde, Danny Nucci, David Warner, Eric Braeden, Charlotte Chatton

Una storia d’amore a bordo del Titanic, la nave inaffondabile che, come noto, giace sul fondo dell’oceano. Jack è un giovane squattrinato, salito a bordo e costretto a stare con tutti gli altri poveri sul fondo della nave. In cima invece vi sono le classi più ricche. A questo gruppo appartiene Rose, benestante giovane promessa in sposa. I due si innamoreranno perdutamente, vivendo la loro passione fino al tragico finale.