Film parodia, i migliori da vedere

In ogni momento della giornata o dell’anno, che sia Natale o pieno agosto, una commedia è sempre la scelta giusta per intrattenere i propri amici o semplicemente trascorrere un po’ di tempo da solo.

Nel corso degli anni il cinema ha proposto innumerevoli titoli di questo tipo, con un genere in particolare che si è dimostrato di grande successo. Si tratta delle parodie, proposte in tutte le salse, con risultati eccelsi. Basti pensare all’amata serie di Scary Movie, il cui primo capitolo compie 20 anni nel 2020. Ecco dunque i migliori titoli di questo tipo da recuperare a ogni costo o rivedere per risate garantite.

Scary Movie, 2000

REGIA: Keenen Ivory Wayans

ATTORI: Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall, Kurt Fuller, Carmen Electra, Dave Sheridan, Marlon Wayans, Shannon Elizabeth, Cheri Oteri, David L. Lander, Dan Joffre, Shawn Wayans, Lochlin Munro, Andrea Nemeth, Babe Dolan, Mark McConchie, Mark Hoeppner, Susan Shears, Karen Kruper, Keenen Ivory Wayans, Rick Ducommun, Glynis Davies

Il primo capitolo di una fortunata saga, che prende elementi da svariate pellicole di successo, in ambito horror e non solo. Il villain è chiaramente una versione ilare dell’assassino che semina il terrore in “Scream”. A ciò si aggiungono sequenze tratte da “Il sesto senso”, “Matrix”, “So cosa hai fatto” e “The blair witch project”, totalmente rivisitate. Una presa in giro costante, con i luoghi comuni dei film nel mirino.

Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, 1993

REGIA: Mel Brooks

ATTORI: Cary Elwes, Richard Lewis, Roger Rees, Amy Yasbeck, David Chappelle, Don Lewis, Richard Assad, Corbin Allred, Carol Arthur, Joe Don Baker, Mel Brooks, Brian George, Isaac Hayes, Eric Allan Kramer, Kelly Jones, Zitto Kazann, Megan Cavanagh, Joe Don Dimmick, Dom DeLuise, Chase Masterson, Chuck McCann, Roger Owens, Herman Poppe, Matthew Porretta, Clive Revill, Robert Ridgely, Avery Schreiber, Patrick Stewart, Steve Tancora, Dick Van Patten, Tracey Ullman, Clement Von Franckenstein, Patrick Valenzuela

Mel Brooks rivede totalmente la storia di Robin Hood, facendo un eroe esilarante. Tornato dalle Crociate, si ritrova senza famiglia, casa e terre. Insieme a un gruppo di combattenti, improvvisati o meno, darà battaglia al principe Giovanni, che ha usurpato il trono del fratello Riccardo Cuor di Leone, tiranneggiando sul popolo affamato. Robin intende ristabilire uno stato di giustizia, conquistando inoltre la splendida Lady Marian. Tante avventure, spesso a tempo di musica, con eroi in calzamaglia, citazioni ilari di film come “Il padrino” e costante abbattimento della quarta parete.

Dracula morto e contento, 1995

REGIA: Mel Brooks

ATTORI: Leslie Nielsen, Peter MacNicol, Steven Weber, Amy Yasbeck, Mel Brooks, Barbaree Earl, Lysette Anthony, Elaine Ballace, Anne Bancroft, Gregg Binkley, Mark Blankfield, Charlie Callas, Megan Cavanagh, Jennifer Crystal, Lisa Cordray, Phillip Connery, Rudy De Luca, Cindy Marshall-Day, Bill McCann, Tony Griffin, Ezio Greggio, Darla Haun, Harvey Korman, Zale Kessler, Casey King, Benjamin Livingston, Maura Nielsen, Thea Nielsen, Matthew Porretta, Clive Revill, Karen Roe, Nick Rempel, Leslie Sachs, Avery Schreiber, Robin Shepard, Maude Winchester

Il conte Dracula è interpretato da un maestoso Leslie Nielsen. Il vampiro si trasferisce a Londra nel 1893, facendosi largo nell’alta società, individuando splendide vittime come Mina e Lucy. La loro famiglia però, preoccupata dalla presenza di una minaccia sconosciuta, si rivolge al dottor Van Helsing, esperto di paranormale. Questi darà il via a una dura lotta contro Dracula, tra risate, gag e scene palesemente riprese dal Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola.

L’aereo più pazzo del mondo, 1980

REGIA: Jim Abrahams, Jerry Zucker, David Zucker

ATTORI: Robert Hays, Leslie Nielsen, Julie Hagerty, Lloyd Bridges, Kareem Abdul-Jabbar, Peter Graves, Robert Stack, Lorna Patterson, Stephen Stucker, Frank Ashnore, Joyce Bulifant, Craig Berenson

Ted è un ex pilota che, a causa di esperienze traumatiche durante la guerra in Vietnam, ha il terrore degli aerei. Ciò però non gli impedisce di salire a bordo di un aereo per riconquistare la sua ex ragazza, Elaine, in servizio come hostess. Dovrà però prendere il controllo del mezzo dopo l’avvelenamento dei piloti, portando a terra l’aereo tra mille gag. I passeggeri, nel totale panico, iniziano a dare il via a situazioni improbabili, per quella che è di fatto una perla del cinema comico americano.

Frankenstein Junior, 1974

REGIA: Mel Brooks

ATTORI: Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Teri Garr, Kenneth Mars, Richard Haydn, Liam Dunn, Danny Goldman, Gene Hackman, Lou Cutell, Randolph Dobbs, John Dennis, Rick Norman, Leon Askin, Ian Abercrombie, Oscar Beregi, Rusty Blitz, Patrick O'Hara, Terrence Pushman, Norbert Schiller, Richard Roth, Rolfe Sedan, John Madison, Monte Landis, Anne Beesley

Gene Wilder è Frederick Frankenstein, nipote del celebre scienziato. Seppur riluttante nell’accettare l’eredità del celebre parente, si reca nel suo castello per l’eredità ricevuta. Qui farà la conoscenza di personaggi a dir poco strambi come Igor, incappando nel progetto scientifico che potrebbe creare una nuova creatura da un corpo defunto. Missione compiuta ma con risultati imprevedibili ed esilaranti.