I 10 migliori film ambientati in spiaggia

Avete già il sapore di sale sulla punta della lingua? Quello di mare vi fa venire l’acquolina in bocca? Se siete in procinto di partire per le anelate ferie e avete scelto come meta una spiaggia su cui crogiolarvi al sole e sbocconcellare Cocco Bello, non perdetevi i migliori film girati su splendidi lidi. Dalle meraviglie thailandesi di The Beach a quelle greche di Mediterraneo fino ad arrivare alle onde giganti targate California di Point Break, ecco le pellicole da guardare mentre preparate le valigie.

Spiaggia formato cinema

Un locus amoenus che da sempre esercita un enorme fascino sull’uomo è la spiaggia, campo privilegiato sul quale giocarsi le ferie estive. Ma oltre al villeggiante, attratto inesorabilmente dal Beach Volley, dai bikini striminziti delle bagnanti e dal pedalò, anche un’altra categoria di uomini subisce l’ascendente dei granelli di sabbia che accarezzano i piedi: i cineasti.

Dall’origine del cinematografo a oggi, la spiaggia ha incantato innumerevoli registi, che l’hanno eletta a set girandovi capolavori come Charlot alla spiaggia (pellicola di Chaplin del 1915), Domenica d’agosto (il pioniere del cosiddetto “neorealismo rosa” firmato da Luciano Emmer nel 1949), Le vacanze di Monsieur Hulot di Jacques Tati (1953), Buongiorno tristezza di Otto Preminger (1958) e tanti, tantissimi altri fiori all’occhiello della settima arte, tra cui il nostrano Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, diretto da Lina Wertmüller nel 1974.

Scene memorabili on the beach

In molti altri film, invece, la spiaggia non è la location principale ma fa da scenario a una o due sequenze che hanno lasciato un’impronta indelebile sulla Walk of Fame.

È il caso dell’appassionato bacio sulla battigia che si scambiano Burt Lancaster e Deborah Kerr nel gioiellino di Fred Zinnemann Da qui all'eternità (1953) oppure della mitica scena in cui Ursula Andress esce dall’acqua come una Venere in bikini bianco armata di pugnale e di conchiglia in Agente 007- Licenza di uccidere (1962).

Addirittura per il Ragioniere Ugo Fantozzi, la cui collezione di scene esilaranti è davvero vastissima, il finale di Fantozzi subisce ancora ambientato in spiaggia è tra i momenti più divertenti della sua vita cinematografica: come dimenticarlo alle prese con la pesca subacquea, quando viene pescato da un elicottero della protezione civile e lanciato sopra un bosco in fiamme?

I migliori film per godersi la spiaggia

Nel panorama vastissimo di pellicole girate tra sdraio e ombrelloni, ce ne sono dieci che si distinguono nettamente dalle altre per un motivo: ciascuna di loro insegna ad apprezzare un lato della spiaggia che spesso passa inosservato, intenti come siamo a giocare a racchettoni e a cospargerci di crema solare.

Prima di partire alla volta del mare, ecco i titoli da guardarvi e riguardarvi per arrivare preparati su quelle distese dorate che vi cambieranno non solo la pigmentazione della pelle ma anche la qualità della vita.

10. Paradise Beach, 2016

REGIA: Jaume Collet-Serra

ATTORI: Blake Lively, Óscar Jaenada

Nancy prova in tutti i modi a superare la morte di sua madre. Decide di cimentarsi in un viaggio, lontano da tutto e tutti, alla ricerca della spiaggia perduta adorata dalla mamma, della quale conserva gelosamente una foto in quel paradiso. Riesce finalmente a trovare il posto, divertendosi a far surf in un luogo che la rimette in contatto col suo passato. È però ignara del fatto che in quell’area si aggiri un’enorme squalo bianco, col quale darà inizio a una lunga battaglia.

9. The Beach, 2000

REGIA: Danny Boyle

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Robert Carlyle, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet, Daniel York, Somboon Phutaroth, Jak Boon, Jerry Swindall, Patcharawan Patarakijjanon, Weeratham Norman Wichairaksakul, Tilda Swinton

Tratto dall’omonimo romanzo, il film racconta la storia di Richard, un giovane americano annoiato dalla società, volato a Bangkok a caccia di nuove avventure. Si ritrova in un motel, dove un bizzarro ragazzo gli confessa dell’esistenza di una misteriosa spiaggia, poco prima di togliersi la vita. Il giorno dopo Richard trova la mappa per raggiungere questo luogo e ha così inizio un’avventura incredibile.

8. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, 1974

REGIA: Lina Wertmuller

ATTORI: Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Riccardo Salvino, Isa Danieli, Aldo Puglisi, Luis Suarez, Lucrezia De Domizio, Giuseppe Durini, Anna Melita, Eros Pagni

Raffaella Pavone Lanzetti è la ricca moglie di un facoltoso industriale. Si gode una rilassante vacanza su un lussuoso yacht, sul quale lavora Gennarino, timoniere siciliano che viene costantemente vessato dalla donna. Un giorno però tutto cambia. La donna pretende che il giovane la porti sulla terraferma con un gommone, così da raggiungere degli amici. La piccola imbarcazione naufraga su un’isola deserta, invertendo di colpo i ruoli in comando.

7. Cast Away, 2000

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine, Jennifer Choe

Chuck vive una vita felice e serena. Tutto però cambia quando il suo volo precipita su un’isola deserta, dove dovrà lottare giorno dopo giorno per restare in vita. Sfiorerà la follia e rischierà più volte la morte per riuscire a far ritorno alla propria vita e alla sua amata Kelly.

6. Un mercoledì da leoni, 1978

REGIA: John Milius

ATTORI: Jan-Michael Vincent, William Katt, Gary Busey, Patti D'Arbanville, Lee Purcell, Sam Melville, Darrell Fetty, Gray Frederickson, Hank Warden, Joe Spinell, Steve Kanaly, Gerry Lopez

Protagoniste assolute sono le spiagge della California, battute da venti che generano delle enormi mareggiate. L’occasione migliore per i vecchi e nuovi campioni del surf per mettersi in mostra. Tra questi vi sono Jack, Matt e Leroy, che regalano spettacolo in un’indimenticabile estate del 1962. Amici che negli anni si ritroveranno su percorsi di vita che li separeranno lentamente.

5. Il Postino, 1994

REGIA: Massimo Troisi, Michael Radford

ATTORI: Philippe Noiret, Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta, Renato Scarpa, Linda Moretti, Mariano Rigillo, Anna Bonaiuto

Sulla ridente isola di Procida abita il rifugiato Pablo Neruda, scappato dal proprio Paese per cause politiche. Questi entra in contatto con il postino locale, Mario Ruoppolo, aspirante poeta. Quest’ultimo non riesce a esprimere come vorrebbe i propri sentimenti per l’avvenente Beatrice, della quale è innamorato perdutamente. Avrà così inizio una splendida amicizia tra i due uomini, tra amore, dolore e nostalgia.

4. Point Break, 1991

REGIA: Kathryn Bigelow

ATTORI: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin, Bojesse Christopher, Julian Reyes, Daniel Beer, Chris Pedersen, Vincent Klyn, Anthony Kiedis, Dave Olson, Lee Tergesen

Johnny Utah è un giovane e promettente agente dell’FBI, incaricato di risolvere il caso di alcune rapine messe a segno da una banda che indossa sempre le maschere dei presidenti degli Stati Uniti. Johnny ha una pista e crede che le rapine siano in qualche modo legate al mondo dei surfisti. Incontra così Bohdi e verrà scaraventato in un mondo a lui sconosciuto e incredibilmente affascinante.

3. Dunkirk, 2017

REGIA: Christopher Nolan

ATTORI: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D'Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Fionn Whitehead, Charley Palmer Rothwell, Elliott Tittensor, Brian Vernel, Kevin Guthrie

Il film è ambientato nel 1940 e racconta dell’Operazione Dynamo, tra gli eventi più rilevanti della Seconda Guerra Mondiale. Un gran numero di soldati sono in fuga dal pericolo nazista, ritrovandosi sulle spiagge di Dunkerque. La morte li attende ma qualcosa di incredibile sta per accadere.

2. Lo Squalo, 1975

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer, Susan Blacklinie, Jonathan Filley, Ted Grossman, Chris Rebello, Jay Mello, Jeffrey Voorhees, Lee Fierro, Craig Kingsbury, Peter Benchley

Il film è ambientato nella cittadina balneare di Amity, nel New England. Il capo della polizia, Martin Brody, si ritrova a fare i conti con un enorme e vorace squalo bianco, che ha preso di mira l’area. Il sindaco nega l’evidenza e così i morti aumentano, fino a spingere Martin in mare aperto, affiancato dal cacciatore professionista Quint e il biologo marino Matt. In tre contro una belva acquatica pronta a ucciderli.

1. Mediterraneo, 1991

REGIA: Gabriele Salvatores

ATTORI: Claudio Bigagli, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Vanna Barba, Claudio Bisio, Antonio Catania, Memo Dini, Luigi Montini, Vasco Mirandola

Ambientato nel 1941, il film è concentrato su un gruppo di soldati italiani chiamati a presidiare una sperduta isola in Grecia, quasi disabitata dopo l’occupazione tedesca. Si crea una vera e propria oasi di pace, tra nostalgia di casa, voglia di dimenticare la lontana guerra e un grande amore pronto a esplodere. Nessuno di loro potrà mai dimenticare quanto vissuto lì, nel cuore del Mediterraneo.