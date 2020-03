I film romantici da vedere assolutamente

Per emozionarsi e per sognare davanti alla tv, dieci film romantici da vedere assolutamente. In compagnia della propria dolce metà o anche solo per vivere una storia da non perdere, dieci pellicole che hanno fatto la storia del cinema:

10. Harry ti presento Sally, 1989

REGIA: Rob Reiner

ATTORI: Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Harley Jane Kozak, Kevin Rooney, Franc Luz, Tracy Reiner, Kyle T. Heffner, Gretchen Palmer, Joe Viviani, Frances Chaney

Il film racconta la storia d’amore di Harry e Sally, due universitari che ciclicamente continueranno a incontrarsi, finendo per diventare migliori amici. Dall’amicizia all’amore il passo è breve e dà forma ad una pellicola divertente, appassionante e intelligente.

9. Colazione da Tiffany, 1961

REGIA: Blake Edwards

ATTORI: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Dorothy Whitney, José Luis de Villalonga, Tommy Farrell, Kip King, Gil Lamb

Nel film “Colazione da Tiffany” la sognatrice Holly vorrebbe incontrare un ricco uomo del quale innamorarsi, intanto adora perdersi tra le vetrine di Tiffany. Tutto cambia quando incontra lo squattrinato scrittore Paul

8. I ponti di Madison County, 1995

REGIA: Clint Eastwood

ATTORI: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage, Michelle Benes

Francesca vive con suo marito e due figli ma la sua vita verrà sconvolta quando conoscerà Robert, affascinante inviato della National Geographic Society. Un amore a prima vista che la costringerà a scegliere tra la propria famiglia per essere fedele al suo ruolo o lasciarla per trovare la felicità.

7. Prima dell’alba, 1995

REGIA: Richard Linklater

ATTORI: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Haymon Maria Buttinger, Karl Bruckschewaiger, Dominik Castell, Bilge Jeschim, Erni Mangold, Hanno Poschl, Tex Rubinowitz, Harold Waiglein

Una notte insieme come vagabondi per le strade di Vienna. Succede questo a due giovani che si incontrano per caso e decidono di vivere insieme un’avventura romantica e indimenticabile.

6. Moulin Rouge, 2001

REGIA: Baz Luhrmann

ATTORI: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh, Kylie Minogue, Natalie Jackson Mendoza, Christine Anu, David Wenham

Ambientato nel 1899, “Moulin Rouge” racconta la storia d’amore di Christian e Satine. Lui, giovane scrittore che sogna l’amore vero, lei ètoile del locale notturno Moulin Rogue. Un dramma musicale che ha conquistato tutti.

5. I Segreti di Brokeback Mountain, 2006

REGIA: Ang Lee

ATTORI: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Anna Faris, Linda Cardellini, Scott Michael Campbell, Kate Mara, Cheyenne Hill

Ang Lee racconta l’amore tra Joe e Ennis, due cowboy a cavallo che salgono sul Brokeback per la transumanza. Lontani dal mondo scopriranno un lato nascosto di loro stessi e l’amore che li lega. Una passione sconosciuta e travolgente che li sorprenderà.

4. Titanic, 1997

REGIA: James Cameron

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, Suzy Amis, Nicholas Cascone, Victor Garber, Lewis Abernathy, Jonathan Hyde, Danny Nucci, David Warner, Eric Braeden, Charlotte Chatton

Appartenenti a due mondi diversi e classi sociali differenti, Jack e Rose si innamorano a bordo del Titanic. Lei è ricca e promessa sposa di un uomo che non ama, lui povero e sognatore. Il loro amore sarà così grande quanto breve.

3. Il paziente inglese, 1996

REGIA: Anthony Minghella

ATTORI: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Jürgen Prochnow, Kevin Whately, Clive Merrison, Nino Castelnuovo, Liisa Repo-Martell, Peter Rühring, Hichem Rostom, Torri Higginson, Geordie Johnson

L’infermiera Qui Hana si prende cura di un uomo in fin di vita, sfigurato e irriconoscibile. Tra gli appunti e le note ritrovate in un vecchio libro, si scoprirà una storia d’amore sofferta e tragica.

2. Casablanca, 1942

REGIA: Michael Curtiz

ATTORI: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, S.Z. Sakall, Peter Lorre, Sydney Greenstreet, Madeleine LeBeau, Dooley Wilson

Rick è un americano espatriato a Casablanca, nel Marocco francese, sotto il regime filo-nazista. Due lettere di cambio possono salvare la vita di una sua vecchia fiamma, della quale è ancora innamorato, e di suo marito. Dovrà decidere tra vendetta e aiuto.

1. Vacanze romane, 1953

REGIA: William Wyler

ATTORI: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings, Tullio Carminati, Paolo Carlini, Claudio Ermelli, Gorella Gori, Alfredo Rizzo, Laura Solari, Paola Borboni

In visita a Roma, la principessa Anna scappa per le vie della città dopo aver avuto una crisi di nervi. Le hanno però somministrato un sedativo per calmarla prima della fuga e così viene trovata mezza addormentata da un affascinante reporter americano. Con lui vivrà una fantastica storia d’amore.