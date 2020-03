I film divertenti da vedere in famiglia

Molte famiglie sono solite avere dei momenti prestabiliti per trascorrere un po’ di tempo di qualità insieme. Degli appuntamenti ai quali non poter mancare, così da unire il gruppo tra le mura domestiche. In molti casi genitori e figli si ritrovano su comodi divani a guardare la televisione, ridendo di gusto dinanzi a commedie, animate o in live action, del passato e del presente. Grandi classici o titoli recenti. Ecco dunque alcuni tra i film più divertenti da vedere quando si è tutti insieme in famiglia:

10. Una notte al museo, 2006

REGIA: Shawn Levy

ATTORI: Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Owen Wilson, Bill Cobbs, Robin Williams, Jake Cherry, Ricky Gervais, Kim Raver, Patrick Gallagher, Rami Malek, Mizuo Peck, Steve Coogan, Anne Meara, Pierfrancesco Favino, Paul Rudd, Matthew Harrison, Dan Rizzuto, Jono Lee, Darryl Quon, Martin Christopher

Larry accetta un lavoro come guardiano notturno presso il Museo di storia naturale di New York. Durante la prima notte di lavoro però scopre come ogni creatura presente nella struttura prende vita, dando il via a un’incredibile avventura.

9. I Goonies, 1985

REGIA: Richard Donner

ATTORI: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker, Curtis Hanson, Steve Antin, Paul Tuerpe, Charles McDaniel, Elaine Cohen McMahon, Richard Donner

Un gruppo di ragazzi vive l’ultima avventura insieme, prima di perdere le loro case e doversi dire addio. Andranno a caccia del tesoro segreto del pirata Willy l’Orbo, cimentandosi in un viaggio sottoterra, inseguiti da una famiglia criminale.

8. Il re leone, 1994

REGIA: Rob Minkoff, Roger Allers

ATTORI: Jonathan Taylor Thomas, Jason Weaver, Matthew Broderick, Joseph Williams, James Earl Jones, Jeremy Irons

Simba è il futuro re della savana, presentato al popolo da suo padre Mufasa. Questi cade vittima del piano di suo fratello Scar, che prende il trono con la forza e spinge il nipote in esilio. Gli anni passano e Simba dovrà ritrovare la strada verso casa.

7. Toy Story, 1995

REGIA: John Lasseter

ATTORI: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, Wallace Shawn

La vita segreta dei giocattoli del piccolo Andy, ignaro del fatto che i suoi amati compagni di giochi sono in realtà animati. Il gruppo è guidato dallo sceriffo Woody, che sente il proprio ruolo minato dall’arrivo dell’astronauta Buzz Lightyear, ignaro del fatto d’essere un giocattolo.

6. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, 1971

REGIA: Mel Stuart

ATTORI: Gene Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrum, Roy Kinear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone, Denise Nickerson, Dodo Denney, Paris Themmen, Ursula Reit, Michael Bollner, Diana Sowle, Werner Heyking, Peter Stuart, David Battley, Peter Capell, Günter Meisner, Aubrey Woods

Charlie è un giovane che ha la possibilità di mettere piede nella fantastica fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, avendo trovato l’ambito biglietto d’oro. Ha così inizio un viaggio tra mille stranezze e progetti folli del ricco imprenditore, che ha in serbo una sorpresa per chi dimostrerà avere un cuore puro.

REGIA: Chris Columbus

ATTORI: Macaulay Culkin, John Heard, Catherine O'Hara, Joe Pesci, Daniel Stern, Anna Slotky, Michael Maronna, Devin Ratray, Gerry Bamman, Daiana Campeanu, John Candy, Kieran Culkin, Jedidiah Cohen, Angela Goethals, Larry Hankin, Kristin Minter, Senta Moses, Hillary Wolf, Roberts Blossom

Il piccolo Kevin spera la sua famiglia svanisca nel nulla e un giorno si ritrova totalmente solo nella propria grande casa. La sua famiglia, per una serie di accidenti, si dimentica di lui, partendo e lasciandolo indietro. Kevin dovrà fronteggiare una coppia di ladri che ha preso di mira il suo quartiere. I due verranno messi a durissima prova.

4. Coco, 2017

REGIA: Adrian Molina, Lee Unkrich

ATTORI: Mara Maionchi, Valentina Lodovini, Matilda De Angelis, Gael Garcia Bernal, Ana Ofelia Murguía, Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renee Victor, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza, Gabriel Iglesias, Lombardo Boyar, Edward James Olmos, Natalia Cordova-Buckley

La famiglia di Miguel gli vieta di seguire la propria passione: la musica. Questa è vietata nella sua famiglia, che nasconde un segreto. Il giovane va alla ricerca delle proprie origini, fino a svelare un incredibile relazione con un mito locale. Si ritroverà nell’aldilà durante Dia de Muertos, dovendo lottare per riuscire a tornare a casa.

3. Ritorno al futuro, 1985

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure, George Di Cenzo

Primo di una celebre trilogia, questo cult degli anni ’80 è intramontabile e ha come protagonista la coppia composta da Marty McFly e il dottor Emmett Brown. Quest’ultimo ha creato una macchina del tempo e per sbaglio Marty si ritrova nel passato, al tempo in cui i suoi genitori, giovanissimi, non si erano ancora conosciuti. Ogni sua azione potrebbe cambiare il corso della sua storia per sempre e l’unico che può aiutarlo è proprio l’amico “Doc”, che però non sa chi sia.

2. Moonrise Kingdom, 2012

REGIA: Wes Anderson

ATTORI: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Frances McDormand, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Kara Hayward, Jared Gilman, Neal Huff, Jake Ryan, Charlie Kilgore, Tommy Nelson, Chandler Frantz, Lucas Hedges

Film ambientato negli anni ’60 su di un’isoletta del New England. Questa è ricca di personaggi alquanto particolari, dal gruppo di scout a una coppia di coniugi con qualche segreto di troppo. Una giovane non si sente parte della propria famiglia e sogna la fuga, individuando in un ragazzo della sua età, escluso da sempre e senza famiglia, il partner ideale. I due si danno alla fuga per coronare un sogno d’amore che manda l’isola nel caos.

1. Inside out, 2015

REGIA: Pete Docter

ATTORI: Mindy Kaling, Amy Poehler, Bill Hader, Phyllis Smith, Lewis Black

Film d’animazione della Pixar, ambientato quasi totalmente nella mente di una giovane adolescente, costretta dal lavoro del padre a cambiare città e vita. Il film mostra in maniera ironica come le sue emozioni collaborino e lottino per gestire la piccola Riley, che vive un periodo a dir poco complesso. Lo scontro principale è tra Gioia e Tristezza, che s’imbarcheranno in un lungo viaggio.