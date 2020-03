I migliori film sulla musica

Il mondo del cinema ha spesso analizzato l’universo musicale, proponendo biopic emozionanti ed esaltanti e non solo. Basti pensare ad “Alta fedeltà”, cult pop giunto al cinema nel 2000 e che nel 2020 compie vent’anni. Ecco alcuni tra i migliori film sul mondo della musica da recuperare o rivedere.

10. Quadrophenia, 1979

REGIA: Franc Roddam

ATTORI: Leslie Aash, John Bindon, Jeremy Child, Gary Cooper, Phil Daniels, Philip Davis, Michael Elphick, Trevor Laird, Kim Neve, John Philips, Daniel Peacock, Olivier Pierre, George Innes, Gary Shail, Timothy Spall, Mark Wingett, Toyah Willcox, Kate Williams, Ray Winstone, Benjamin Whitrow, Sting

Jimmy lavora come fattorino in un’agenzia pubblicitaria. Viene da una famiglia di modesta estrazione sociale e soprattutto è un vero e proprio disadattato. Lo è sul posto di lavoro così come a casa. Non riesce a integrarsi in alcuna maniera. Odia ciò che fa e i suoi genitori lo trattano come uno che non ha tutte le rotelle al proprio posto. Sembra trovare se stesso soltanto quando ascolta il rock, balla in maniera sfrenata e ingoia qualche pillola. Incontra ciò che pare l’amore ma il suo stile di vita, che lo vede fare delle pericolose scorribande in scooter con la propria banda, avrà delle ripercussioni.

9. Quasi famosi, 2000

REGIA: Cameron Crowe

ATTORI: Billy Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson, Jason Lee, Anna Paquin, Philip Seymour Hoffman, Zooey Deschanel, Noah Taylor, Patrick Fugit, Michael Angarano

William è un appassionato di musica e la pellicola, ambientata nel 1973, è concentrata su di lui e la sua maturazione. Ha soltanto 15 anni e la sua passione gli consente di ottenere un lavoro presso la rivista Rolling Stone, così da poter intervistare gli Stillwater, un talentuoso gruppo emergente. Segue i musicisti in tournèe e ben presto diventa un membro del gruppo, raccontando la loro storia ma perdendo obiettività.

8. Control, 2007

REGIA: Anton Corbijn

ATTORI: Sam Riley, Samantha Morton, Craig Parkinson, Alexandra Maria Lara, Joe Anderson, Nicola Harrison, Toby Kebbell, Matthew McNulty, Ben Naylor, James Anthony Pearson, Tim Plester, Robert Shelly, Harry Treadaway

Il celebre fotografo delle rockstar passa dietro la macchina da presa per un film che racconta la vita di Ian Curtis, leader del celebre gruppo Joy Division, suicida a soli 23 anni. La pellicola si concentra su di lui e la sua band, la loro nascita e il successo, con uno sguardo costante sul carattere del frontman, la depressione, l’epilessia e il duro matrimonio vissuto.

7. Quando l’amore brucia l’anima – Walk The Line, 2006

REGIA: James Mangold

ATTORI: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick, Shelby Lynne, Dan Beene, Lucas Till, Ridge Canipe, Hailey Anne Nelson, Dallas Roberts, Dan John Miller, Tyler Hilton, Waylon Payne, Shooter Jennings, Sandra Ellis Lafferty, Clay Steakley, Dolan Wilson, J. Allen Scott, Micheal Ingersal, Carter Thrower

Film basato sulla vita del celebre cantante country Johnny Cash. Il film parte dalla sua infanzia, trascorsa in una fattoria in Arkansas, fino all’esperienza nell’aeronautica militare. Si ritrova in Germania Ovest e scrivere canzoni è l’unico modo per lui per venir fuori da quell’incubo. Tornato a casa, si sposa e vive una vita normale come venditore di porte. Un giorno però decide di formare un gruppo gospel e da lì ha inizio la leggenda.

6. Alta fedeltà, 2000

REGIA: Stephen Frears

ATTORI: John Cusack, Iben Hjejle, Todd Louiso, Jack Black, Tim Robbins, Joan Cusack, Lisa Bonet, Lili Taylor, Catherine Zeta-Jones, Dick Cusack, Christopher Bauer, Natasha Gregson Wagner, Sara Gilbert, Joelle Carter

Basato sul celebre romanzo omonimo di Nick Hornby, il film racconta di Rob Gordon, ex dj che ha fatto della passione per la musica la sua vita, oltre che la sua professione. È il proprietario di un negozio di vinili, un luogo di culto per veri intenditori. La pellicola è un cult pop, che mescola la passione per la musica ai sentimenti, che non sembrano trovare posto nella vita di Rob, che sarà costretto a fermarsi e capire cos’è davvero importante per lui, ma soprattutto chi.

5. Round Midnight – A mezzanotte circa, 1986

REGIA: Bertrand Tavernier

ATTORI: Dexter Gordon, François Cluzet, Gabrielle Haker, Sandra Reaves-Phillips, Lonette McKee, Christine Pascal, Herbie Hancock, Cheikh Fall, Arthur French, John Berry, Hart Leroy Bibbs, Ron Carter, John McLaughlin, Frédérique Meininger

Dale Turner è un grande sax tenore, di ritorno a Parigi nel 1959. Rimette piede in città dopo ben 15 anni e lascia di stucco i propri fan. Ad ammirarlo c’è il giovane pubblicitario Francis, che trascorre le serate dinanzi il Blue Note per poterlo ascoltare. Una sera di fa coraggio e offre da bere al suo idolo, che lotta contro una dipendenza dall’alcool, e del quale diventa amico. Il film si concentra sulla vita dell’artista e sul rapporto tra i due, seguendo la scia di una stella destinata a eclissarsi.

4. A proposito da Davis, 2013

REGIA: Ethan Coen e Joel Coen

ATTORI: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, Garrett Hedlund, John Goodman, F. Murray Abraham, Adam Driver, Max Casella, Ethan Phillips, Alex Karpovsky, Stark Sands, Jerry Grayson

Una settimana nella complessa vita di un giovane cantante folk, che intende fare del proprio talento una professione. Si tratta di Llewyn Davis, che non va da nessuna parte se non affiancato dalla propria chitarra. Il suo è un lungo viaggio, ma ciò che lo spinge è qualcosa di ben radicato in lui e non potrebbe mai voltargli le spalle.

3. Whiplash, 2014

REGIA: Damien Chazelle

ATTORI: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser, Austin Stowell, Bill Leaman, Kavita Patil, Kofi Siriboe, Jesse Mitchell

Andrew Neiman è uno studente di jazz al primo anno presso un prestigioso Conservatorio di New York. Qui si ritrova sotto le grinfie di Terence Fletcher, uno scorbutico direttore che rende la sua vita un inferno, così come quella del resto della band. Fletcher è tremendamente aggressivo e la sua ossessione per la ricerca della perfezione nella musica lascerà un segno indelebile in Neiman.

2. I Love Radio Rock, 2009

REGIA: Richard Curtis

ATTORI: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost, Kenneth Branagh, January Jones, Gemma Arterton, Emma Thompson, Ralph Brown, Tom Sturridge, Jack Davenport, Rhys Darby, Talulah Riley, Chris O'Dowd, Tom Wisdom

Commedia che guarda al tempo delle radio pirata nel Regno Unito. La più famosa, Radio Rock, trasmette da una nave in mare aperto. I dj che vi lavorano sono ben presto divenuti degli idoli ma si ritroveranno a fronteggiare un ministro particolarmente aggressivo, pronto a tutto pur di renderli dei veri e propri pirati cui dare la caccia.

1. The Blues Brothers, 1980

REGIA: John Landis

ATTORI: John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin, Steve Cropper, Donald Dunn, Murphy Dunne, Willie Hall, Tom Malone, Lou Marini, Matt Murphy, Alan Rubin, Carrie Fisher, Henry Gibson, John Candy, Kathleen Freeman, Steve Lawrence, Twiggy Lawson, Frank Oz, Jeff Morris, Charles Napier, Steven Williams, John Landis, Steven Spielberg

Un vero e proprio cult di John Landis e della storia del cinema. I protagonisti sono i fratelli Jake ed Elwood, che rimettono in piedi la propria band per un bene superiore. Un film impregnato di musica, che è la ragion d’essere dei tanti personaggi coinvolti, che si ritroveranno a fronteggiare una serie infinita di avventure, con un cast d’eccezione, che comprende Aretha Franklin, Ray Charles e James Brown, al fianco dei protagonisti Dan Aykroyd e John Belushi.