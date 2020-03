I migliori film tratti da storie vere

Registrano sempre un grande successo, i film ispirati a storie vere. Ecco i migliori dieci.

10. The imitation Game (2014)

REGIA: Morten Tyldum

ATTORI: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley

Il matematico Alan Turing si mette al servizio del Governo inglese per decifrare i messaggi segreti dei nazisti. Il suo carattere scontroso gli impedisce di collaborare con gli altri matematici, ma le sue intenzioni e la sua mente geniale gli consentono di assumere il comando del team. Le idee messe in campo, seppur vincenti ed efficaci, costringeranno però tutti a fare i conti con un’enorme questione morale.

9. A Beautiful Mind (2001)

REGIA: Ron Howard

ATTORI: Russell Crowe, Ed Harris, Paul Bettany

La II Guerra Mondiale è da poco finita, quando il matematico John Nash entra a Princeton. Il suo talento lo porta a diventare l’asso nella manica del Pentagono, che gli affida una missione top secret: scovare le coordinate di una valigetta contenente una bomba atomica, che i russi vorrebbero far esplodere in America. Ma John, oltre che un genio, è un malato di schizofrenia paranoide, patologia che gli ha sempre fatto immaginare di vivere una vita inesistente. Cosa succederà quando sceglierà di non prendere più gli psicofarmaci?

8. Il caso Spotlight (2015)

REGIA: Tom McCarthy

ATTORI: Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Michael Keaton

Martin “Marty” Baron lascia Miami per assumere l’incarico di direttore del Boston Globe. Per risollevare le sorti del giornale, crea una squadra che indaghi sugli abusi di un sacerdote. Convinti che l’arcivescovo Bernard Francis Law abbia insabbiato i fatti, con le loro indagini i giornalisti portano alla luce uno tra i casi più scandalosi dell’intera storia di Boston.

7. The Wolf of Wall Street (2014)

REGIA: Martin Scorsese

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Jonah Hill

Nel 1987 Jordan Belfort è un apprendista broker a Wall Street, schiavo delle droghe e del sesso. Quando viene licenziato a causa del crollo delle Borse, si convince ad accettare un lavoro in un call center di penny-stocks. Gli affari del call center crescono a dismisura grazie al suo ingresso, e lui si guadagna il soprannome di “The Wolf of Wall Street”. Ma la sua vita privata è ormai distrutta, e l’FBI comincia ad indagare su di lui.

6. Schindler's List - La lista di Schindler (1993)

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Liam Neeson, Ben Kingsley

Nel 1939, quando gli Ebrei vengono internati nel ghetto di Cracovia, l’imprenditore tedesco Oskar Schindler decide di aprire una fabbrica di pentole e tegami per rifornire l’esercito. Aiutato dal contabile ebreo Itzhak Stern, trova i soldi per quella attività. E, sempre grazie a lui, individua mille ebrei da impiegare nella sua Deutsche Emaillewarenfabrik (DEF), salvandoli di fatto dal campo di concentramento. Quando le SS iniziano a sgomberare con violenza il ghetto, per trasferire tutti nel campo di concentramento di Kraków-Płaszów, Schindler riconverte la fabbrica destinandola alla produzione di munizioni: solo così potrà salvare i suoi uomini. E lo farà ancora e ancora, investendo ogni suo spicciolo.

5. Erin Brockovich - Forte come la verità (2000)

REGIA: Steven Soderbergh

ATTORI: Julia Roberts, Albert Finney

Erin Brockovich è una mamma single con tre figli piccoli e nessun lavoro, nella Los Angeles degli anni Novanta. L’avvocato Ed Masry, che in passato l’aveva difesa, le offre un lavoro da segretaria: ed è durante quel lavoro che, per puro caso, scopre referti medici inquietanti. Decisa ad andare a fondo, si trova ad avere a che fare con un grave episodio di contaminazione delle acque per mano della Pacific Gas & Electric che - nelle cittadina californiana di Hinkley - ha scaricato ingenti quantità di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Così, darà vita ad una class-action su cui nessuno - all’inizio - avrebbe scommesso.

4. The Terminal (2004)

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci

Viktor Navorski è un viaggiatore proveniente dallo stato immaginario della Cracosia. Arrivato all'aeroporto John F. Kennedy di New York, scopre che il suo passaporto non è più valido. La sua storia si ispira a quella del rifugiato iraniano Mehran Karimi Nasseri che, giunto nel 1988 all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, si vede rifiutare il visto per via del furto del suo passaporto. Costretto a scegliere tra il rimpatrio e la permanenza in Francia, ha vissuto nel Terminal 1 dell’aeroporto fino al 2006. Spielberg traspone il tutto negli USA, portando in scena una vicenda ai limiti del surreale.

3. Argo (2012)

REGIA: Ben Affleck

ATTORI: Ben Affleck, Victor Garber, John Goodman

Il 4 novembre 1979 gli islamisti iraniani assaltano l'ambasciata americana a Teheran: il loro è un gesto contro Jimmy Carter, “colpevole” di aver dato asilo allo scià Reza Pahlavi negli Stati Uniti. Prendono in ostaggio 52 persone, mentre 6 funzionari riescono a scappare trovando asilo dall'ambasciatore canadese Ken Taylor. Per evitare che questi vengano scoperti e uccisi, la CIA organizza una messa in scena: i sei dovranno fingere di essere cineasti canadesi alla ricerca delle location per il film di fantascienza “Argo”.

2. Prova a prendermi (2002)

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Christopher Walken, Nathalie Baye, Tom Hanks

Frank Jr Abagnale è un 16enne nella New York degli anni Sessanta, costretto a scegliere con quale genitore vivere a seguito di un burrascoso divorzio. Per non far soffrire nessuno decide di fuggire, diventando un genio della truffa. E costringendosi così ad una vita sempre in fuga.

1. Tutti gli uomini del presidente (1976)

REGIA: Alan J. Pakula

ATTORI: Dustin Hoffman, Robert Redford

Nel 1972, cinque uomini (tra cui un collaboratore della CIA) vengono arrestati nella sede del Partito Democratico a Washington, in uno degli edifici del complesso residenziale Watergate: è l’inizio dello “scandalo Watergate”. Il sospetto è quello di un legame tra l’arresto e la campagna elettorale per la rielezione di Richard Nixon. Decisivo sarà il ruolo del misterioso informatore soprannominato “Gola profonda”.