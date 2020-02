I 20 migliori film per tutta la famiglia

Da gustare tutti assieme sul divano, ecco i migliori gioiellini filmici da sgranocchiare assieme ai pop-corn: da capolavori come L’attimo fuggente e Inside Out a pellicole adorabili come Big Hero 6 e Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato , non perdete la classifica dei migliori titoli da godersi… tutti insieme appassionatamente!

di Camilla Sernagiotto

Film per tutti: il cinema va condiviso

Il divano diventa mobilio del cuore solo se si ha qualcuno con il quale condividerlo, altrimenti rimane una sterile e fredda seduta sulla quale starsene tutti soli soletti a fare zapping in maniera compulsiva.

E chi meglio della propria famiglia potrebbe condividere il divano di casa con noi?

Questa è la domanda retorica che sta alla base di Sky Cinema Family, il canale fatto a misura e su misura di tutta la famiglia, appunto.

Dai bambini più piccoli ai figli adolescenti, dal cagnolone di casa alla nonna, non c’è membro del nucleo familiare che non rimanga piacevolmente folgorato dai titoli in programmazione su Sky Cinema Family.

Proprio rimanendo in tema di programmazione per tutti, ecco una lista delle migliori pellicole adatte a tutta la famiglia. Per godersi il suddetto divano e lo schermo in compagnia della migliore compagnia che si possa avere: i propri cari.

La lista dei migliori film per tutta la famiglia

L’attimo fuggente (1989)

Un film che insegna sia dentro che fuor di metafora; il protagonista è infatti un professore, John Keating, amatissimo dai suoi studenti per il suo metodo d’insegnamento fuori dal comune e la profonda passione che nutre verso il suo lavoro. Sarà proprio il suo encomiabile entusiasmo a falcidiarlo, facendolo guardare con sospetto dai colleghi, tuttavia questa pellicola è fondamentale sia per l’educazione dei propri figli sia per quella dei genitori: John Keating riesce a insegnare anche a loro a vivere le cose con passione e mai con superficiale banalità.

Mary Poppins (1964)

Un severo ed esigente banchiere con dei figli a dir poco vivaci ha seri problemi a trovare una tata che accudisca la sua prole per più di un giorno senza scappare a gambe levate. Arriverà a esaudire il suo desiderio la celeberrima Mary Poppins, l’unica che non scapperà a gambe levate ma che arriverà (e poi, ahiloro, se ne andrà) a gambe “volate”. Questo classico della Disney ha incantato generazioni intere di bambini e li ha aiutati ad apprezzare maggiormente le loro babysitter. Anche se è dura per una tata competere con la magia di Mary Poppins…

Il Re Leone (1994)

Uno dei tanti capolavori Disney, particolarmente indicato per la famiglia di spettatori in quanto insegna ai figli a rendersi indipendenti e ai genitori ad avere fiducia in loro. Nella savana arriva un cucciolo molto speciale: Simba, il primogenito del Re Leone.

Inoltre questo film può anche insegnare al nucleo familiare più ristretto che a volte capita di avere anche parenti-serpenti, basta guardare Scar, il fratello cattivo del Re Mufasa la cui invidia sarà tale che lo porterà a danneggiare il fratello e addirittura a tentare di fare del male al piccolo Simba.

Up (2009)

L’incantevole storia di Carl, un anziano vedovo disperato per la perdita dell’adorata moglie che decide di attuare un sogno coltivato assieme a lei anni prima, delizierà ogni palato di famiglia. Una favola delicata e intelligente che insegnerà ai bambini a inseguire i propri sogni, anche a costo di ritrovarsi con la testa tra le nuvole. Ma anche gli adulti si ricorderanno grazie a questo capolavoro d’animazione quanto sia importante volare alto, per lo meno con la fantasia.

Ritorno al futuro (1985)

Un film per ogni generazione, una storia tanto incredibile quanto evergreen. Marty McFly partecipa a un esperimento di viaggio nel tempo messo a punto dallo strambo scienziato pazzoide Doc ma, per errore, il ragazzo verrà catapultato dal 1985 al 1955, finendo con l’incontrare i suoi genitori da giovani. Dovrà tentare con tutte le sue forze di non sconvolgere l’ordine degli eventi e di fare andare le cose esattamente come devono andare per sperare di non modificare in alcun modo il futuro. Sarà divertentissimo per i figli e i genitori immedesimarsi nella situazione in cui si è cacciato Marty McFly, pensando a cosa potrebbe succedere se un salto temporale del genere potesse capitare anche a loro…

Nanny McPhee - Tata Matilda (2005)

Tata Matilda potrebbe essere una cugina alla lontana di Mary Poppins, visto che come lei arriva magicamente in una famiglia composta da un vedovo e da sette bambini a dir poco indisciplinati. E come la Poppins, anche Tata Matilda riuscirà a ristabilizzare le cose a suon di magia. Un film divertente e piacevole per tutti che insegna ai più piccoli a essere meno indisciplinati e ad ascoltare di più i grandi.

La spada nella roccia (1963)

Un classico immortale della collezione Disney, una versione animata davvero eccezionale della millenaria saga arturiana. Il protagonista è Semola, un umile servo che lavora al servizio di Sir Ettore, il quale lo ha adottato. Semola è umile di carattere e sembrerebbe anche di estrazione sociale, eppure qualcosa trasformerà la sua condizione e farà scoprire che in lui si annida un Re. Questo film ha insegnato a intere generazioni che l’apparenza inganna e che l’umiltà è più importante del sangue blu in quanto si tratta dell’unica vera riprova di una animo grande.

Inside Out (2015)

La pellicola che nel 2016 si è aggiudicato l’Oscar per il miglior film di animazione dovrebbe essere trasmesso a scuola da quanto è educativo. Guardarlo assieme alla famiglia sarà sia utile sia dilettevole, parola della piccola Riley, la protagonista nella cui mente esiste una regione chiamata Quartier Generale dove risiedono le emozioni umane: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. Queste cinque minuscole creature che rappresentano le rispettive emozioni convivono in maniera equilibrata nella mente di Riley, come del resto in quella di ogni essere umano, ma per errore un giorno Gioia e Tristezza si ritrovano ad abbandonare il Quartier Generale e non riescono più a farvi ritorno, creando uno scompiglio tale da uscire pazzi… Un film fondamentale per i più piccoli perché insegna loro come anche alcune emozioni ritenute negative come la Tristezza, la Rabbia e il Disgusto siano in realtà importanti ed essenziali nella vita tanto quanto la Gioia.

Tutti insieme appassionatamente (1965)

Altro capolavoro che ha svezzato milioni di spettatori bambini, questo titolo è fondamentale per la famiglia perché fa capire sia ai piccoli sia ai grandi come sia più facile impartire l’educazione attraverso il divertimento. Proprio questo sarà infatti il metodo che adotterà la suora novizia Maria non appena diventerà la governante dei sette figli del severo capitano di Marina von Trapp. E il metodo d’insegnamento non sarà certo l’unica cosa che Maria adotterà…

Vicky il Vichingo – Il film (2009)

Vicky è un bambino vichingo dai capelli rossi, figlio del coraggiosissimo guerriero Alvar che vorrebbe che anche lui dimostri la sua forza e il suo animo da attaccabrighe e distruttore. Tuttavia Vicky preferisce combattere con l'intelligenza piuttosto che con la forza bruta.

Ispirato ai racconti dello scrittore svedese Runer Jonsson, Vicky il Vichingo - Il film insegna a tutta la famiglia l’importanza dell’intelligenza di fronte alla forza ottusa.

Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995)

Nella cameretta del piccolo Andy i giocattoli prendono vita non appena escono tutti gli esseri umani dalla stanza. Un mondo magico fatto di Mr. Potato, soldatini e macchinine capitanato da Woody, il cowboy di pezza che è anche il giocattolo preferito di Andy. Ma improvvisamente qualcosa pioverà dal cielo e rovinerà gli equilibri cosmici dell’universo di Woody & Co.: si tratta di Buzz Lightyear, un nuovo luminosissimo e ipertecnologico giocattolo-astronauta che rapirà il cuore del padroncino Andy. Questo capolavoro, insignito di un meritatissimo premio Oscar nel 1996, dovrebbe fare parte dell’educazione filmica di ogni potenziale Andy poiché insegna valori fondamentali come l’amicizia, la collaborazione e il rispetto non solo degli animali ma addirittura dei giocattoli.

Monsters & Co. (2001)

A Mostropoli vivono i mostri che da sempre spaventano di notte i bambini, entrando nelle loro camerette attraverso gli armadi e facendogli paura. Questa città è alimentata infatti dall’energia che proviene proprio dagli strilli che i bimbi emettono dallo spavento. Tra i migliori spaventatori della città c’è Sulley, un vero asso che, con l’aiuto del suo inseparabile amico Mike, riuscirà a trovare una fonte di energia alternativa e felicemente rinnovabile per la loro Mostropoli. Questo titolo firmato Pixar è un gioiellino che farà ridere tutta la famiglia, inoltre insegnerà ai più piccoli a familiarizzare con le proprie fantasie di mostri sotto al letto e dentro all’armadio.

I Goonies (1985)

Il film principe del genere avventura declinato agli under 15 è un capolavoro che da più di tre decenni tiene incollati allo schermo grandi e piccini, maschi e femmine, cani e gatti, nonne e prozii. L’avventura al cardiopalma dei sette ragazzini che trovano nella soffitta di uno di loro la mappa di un vecchio tesoro nascosto sarà la gioia per gli occhi di tutti. E non solo per gli occhi ma anche per il cuore: i Goonies insegneranno a voi e ai vostri figli valori inestimabili, ben più preziosi del tesoro nascosto. Dall’amicizia alla lealtà, dal rispetto alla fratellanza, questo capolavoro è un vero e proprio toccasana per l’intera famiglia.

Affari d’oro (1988)

Un gioiellino di comicità, un adorabile film da gustare in soggiorno assieme a tutti i membri della famiglia! Nell'ospedale del paesino rurale Juppiter Hallow nascono in contemporanea due coppie di gemelle omozigote, la prima da due poveri contadini autoctoni e la seconda da due ricconi di città di passaggio. L’infermiera pasticciona, però, scambierà le bambine nella culla, mischiando così le due accoppiate. Ma, una volta cresciute, le gemelle scambiate avranno modo di rincontrarsi, anche se sarà difficile riconoscersi… Un titolo divertentissimo che farà ridere sia i genitori sia i figli. E se in famiglia avete dei gemelli, le risate raddoppieranno!

Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988)

Trasferitosi dal mondo degli umani a quello dei cartoni animati, il detective Eddie Valiant deve aiutare il coniglio Roger e la sua sensualissima moglie, Jessica Rabbit, a difendersi dall’accusa di omicidio. Per i bambini di casa questa pellicola metà cartone e metà film sarà un modo per avvicinarsi al mondo dei grandi.

Big Hero 6 (2014)

Hiro è un ragazzino esperto di robotica come il fratello maggiore. Improvvisamente il fratello muore, lasciando a Hiro un prototipo robotico da lui costruito che si chiama Byomax. Assieme a lui e con l’aiuto di un gruppo di amici ex colleghi del fratello, dotati di macchinari di ultima generazione e competenze ingegneristiche da chapeau, Hiro vivrà un’avventura davvero incredibile. Questo film aiuta i più piccoli a conoscere indirettamente la dipartita di un familiare e a provare a esorcizzarla reagendo, inoltre insegna a tutta la famiglia che “volere è potere”.

La storia infinita (1984)

Il capolavoro fantasy degli anni Ottanta è ancora attualissimo nonché affascinante. Il protagonista è Bastian, un ragazzino solitario che ha perso la madre e che spesso viene trascurato dal padre. L’unica sua consolazione è la lettura, il suo hobby in cui ama rifugiarsi. Ma l’immedesimazione in quello che legge sarà tale da farglielo vivere in prima persona. Una storia avvincente ed emozionante che insegna ai piccoli e, perché no, anche ai grandi il valore della lettura. A fine visione, vi verrà spontaneo tirare fuori un libro dalla vostra biblioteca e leggerlo assieme ai vostri pargoli.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971)

A proposito di libri, quello di Roald Dahl da cui è tratto l’omonimo è un cult della letteratura d’infanzia. Così come la sua versione cinematografica targata 1971, considerata un vero capolavoro d’intrattenimento per ragazzi. Anche se non ha certo bisogno di presentazioni, un po’ come L’Uomo Nero o Mary Poppins, Willy Wonka è l'eccentrico e ricchissimo proprietario di una celebre fabbrica di cioccolato. Un giorno nasconde dei biglietti dorati in alcune tavolette di cioccolato prodotte dalla sua fabbrica e indice un concorso: chi li troverà, avrà l’onore di visitare in sua compagnia la sua azienda. Un classico da gustare sul divano, assieme ai dolcetti e alle caramelle che inevitabilmente vi verrà spontaneo mangiucchiare assieme ai vostri figli. Perfetto quindi da guardare ad Halloween!

E.T. L’extra-terrestre (1982)

Il gioiello di fantascienza firmato Spielberg sarà una vera chicca da mostrare ai vostri figli. Elliott scopre in un bosco un alieno dimenticato sul pianeta Terra dai suoi simili durante una ricognizione. Con l’aiuto del fratello maggiore e della sorellina (che è l’allora piccola e dolce Drew Barrymore),nasconderà l’extraterrestre in casa propria ma dovrà fare i conti con l’FBI. Questo film insegna a tutta la famiglia che aiutare gli altri è qualcosa di fondamentale e imprescindibile, qualunque sia l’altro cui tendere la mano.

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (1989)

Il professor Wayne Szalinski ha messo a punto una macchina in grado di rimpicciolire gli oggetti tuttavia non riesce a farsi prendere sul serio da nessun potenziale investitore. Un giorno, senza saperlo, rimpicciolisce per sbaglio i suoi figli Amy e Nick assieme ai figli del terribile vicino di casa. Per i ragazzi inizia avventura davvero incredibile in una giungla piena zeppa di pericoli: il giardino di casa! La pellicola insegna ai bambini cose importanti come il rispetto delle formiche (nessun bambino avrà mai più il coraggio di ucciderne una dopo aver visto il sacrificio che farà Formichina per salvare i ragazzi) e la fiducia nei genitori. E ai genitori insegna ad arginare i continui pasticci che chiunque commette. Chiunque in quanto genitore.