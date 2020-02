I 30 migliori film per la famiglia

Da gustare tutti assieme sul divano, ecco i migliori gioiellini filmici da sgranocchiare assieme ai pop-corn: da capolavori come L’attimo fuggente e Inside Out a pellicole adorabili come Big Hero 6 e Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato , non perdete la classifica dei migliori titoli da godersi… tutti insieme appassionatamente!

Film per tutti: il cinema va condiviso

Il divano diventa mobilio del cuore solo se si ha qualcuno con il quale condividerlo, altrimenti rimane una sterile e fredda seduta sulla quale starsene tutti soli soletti a fare zapping in maniera compulsiva.

E chi meglio della propria famiglia potrebbe condividere il divano di casa con noi?

Questa è la domanda retorica che sta alla base di Sky Cinema Family, il canale fatto a misura e su misura di tutta la famiglia, appunto.

Dai bambini più piccoli ai figli adolescenti, dal cagnolone di casa alla nonna, non c’è membro del nucleo familiare che non rimanga piacevolmente folgorato dai titoli in programmazione su Sky Cinema Family.

Proprio rimanendo in tema di programmazione per tutti, ecco una lista delle migliori pellicole adatte a tutta la famiglia. Per godersi il suddetto divano e lo schermo in compagnia della migliore compagnia che si possa avere: i propri cari.

La lista dei migliori film per tutta la famiglia

30. L’attimo fuggente, 1989

REGIA: Peter Weir

ATTORI: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Norman Lloyd, Kurtwood Smith

Un film che insegna sia dentro che fuor di metafora; il protagonista è infatti un professore, John Keating, amatissimo dai suoi studenti per il suo metodo d’insegnamento fuori dal comune e la profonda passione che nutre verso il suo lavoro. Sarà proprio il suo encomiabile entusiasmo a falcidiarlo, facendolo guardare con sospetto dai colleghi, tuttavia questa pellicola è fondamentale sia per l’educazione dei propri figli sia per quella dei genitori: John Keating riesce a insegnare anche a loro a vivere le cose con passione e mai con superficiale banalità.

29. Mary Poppins, 1964

REGIA: Robert Stevenson

ATTORI: Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Karen Dotrice, Matthew Garber, Hermione Baddeley, Elsa Lanchester, Reginald Owen, Reta Shaw, Ed Wynn, Arthur Treacher

Un severo ed esigente banchiere con dei figli a dir poco vivaci ha seri problemi a trovare una tata che accudisca la sua prole per più di un giorno senza scappare a gambe levate. Arriverà a esaudire il suo desiderio la celeberrima Mary Poppins, l’unica che non scapperà a gambe levate ma che arriverà (e poi, ahiloro, se ne andrà) a gambe “volate”. Questo classico della Disney ha incantato generazioni intere di bambini e li ha aiutati ad apprezzare maggiormente le loro babysitter. Anche se è dura per una tata competere con la magia di Mary Poppins.

28. Il Re Leone, 1994

REGIA: Rob Minkoff, Roger Allers

ATTORI: Jonathan Taylor Thomas, Jason Weaver, Matthew Broderick, Joseph Williams, James Earl Jones, Jeremy Irons

Uno dei tanti capolavori Disney, particolarmente indicato per la famiglia di spettatori in quanto insegna ai figli a rendersi indipendenti e ai genitori ad avere fiducia in loro. Nella savana arriva un cucciolo molto speciale: Simba, il primogenito del Re Leone.

Inoltre questo film può anche insegnare al nucleo familiare più ristretto che a volte capita di avere anche parenti-serpenti, basta guardare Scar, il fratello cattivo del Re Mufasa la cui invidia sarà tale che lo porterà a danneggiare il fratello e addirittura a tentare di fare del male al piccolo Simba.

27. Up, 2009

REGIA: Pete Docter, Bob Peterson

ATTORI: Edward Asner, Jordan Nagai, Christopher Plummer, Bob Peterson, Delroy Lindo

L’incantevole storia di Carl, un anziano vedovo disperato per la perdita dell’adorata moglie che decide di attuare un sogno coltivato assieme a lei anni prima, delizierà ogni palato di famiglia. Una favola delicata e intelligente che insegnerà ai bambini a inseguire i propri sogni, anche a costo di ritrovarsi con la testa tra le nuvole. Ma anche gli adulti si ricorderanno grazie a questo capolavoro d’animazione quanto sia importante volare alto, per lo meno con la fantasia.

26. Ritorno al futuro, 1985

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure, George Di Cenzo

Un film per ogni generazione, una storia tanto incredibile quanto evergreen. Marty McFly partecipa a un esperimento di viaggio nel tempo messo a punto dallo strambo scienziato pazzoide Doc ma, per errore, il ragazzo verrà catapultato dal 1985 al 1955, finendo con l’incontrare i suoi genitori da giovani. Dovrà tentare con tutte le sue forze di non sconvolgere l’ordine degli eventi e di fare andare le cose esattamente come devono andare per sperare di non modificare in alcun modo il futuro. Sarà divertentissimo per i figli e i genitori immedesimarsi nella situazione in cui si è cacciato Marty McFly, pensando a cosa potrebbe succedere se un salto temporale del genere potesse capitare anche a loro…

25. Nanny McPhee – Tata Matilda, 2005

REGIA: Kirk Jones

ATTORI: Emma Thompson, Colin Firth, Kelly Macdonald, Angela Lansbury, Celia Imrie, Derek Jacobi, Patrick Barlow, Imelda Staunton, Thomas Sangster, Eliza Bennett

Tata Matilda potrebbe essere una cugina alla lontana di Mary Poppins, visto che come lei arriva magicamente in una famiglia composta da un vedovo e da sette bambini a dir poco indisciplinati. E come la Poppins, anche Tata Matilda riuscirà a ristabilizzare le cose a suon di magia. Un film divertente e piacevole per tutti che insegna ai più piccoli a essere meno indisciplinati e ad ascoltare di più i grandi.

24. La spada nella roccia, 1963

REGIA: Wolfgang Reitherman

ATTORI: Sebastian Cabot, Karl Swenson, Rickie Sorensen, Junius Matthews, Martha Wentworth

Un classico immortale della collezione Disney, una versione animata davvero eccezionale della millenaria saga arturiana. Il protagonista è Semola, un umile servo che lavora al servizio di Sir Ettore, il quale lo ha adottato. Semola è umile di carattere e sembrerebbe anche di estrazione sociale, eppure qualcosa trasformerà la sua condizione e farà scoprire che in lui si annida un Re. Questo film ha insegnato a intere generazioni che l’apparenza inganna e che l’umiltà è più importante del sangue blu in quanto si tratta dell’unica vera riprova di un animo grande.

23. Inside Out, 2015

REGIA: Pete Docter

ATTORI: Mindy Koling, Amy Poehler, Bill Hader, Phyllis Smith, Lewis Black

La pellicola che nel 2016 si è aggiudicato l’Oscar per il miglior film di animazione dovrebbe essere trasmesso a scuola da quanto è educativo. Guardarlo assieme alla famiglia sarà sia utile sia dilettevole, parola della piccola Riley, la protagonista nella cui mente esiste una regione chiamata Quartier Generale dove risiedono le emozioni umane: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. Queste cinque minuscole creature che rappresentano le rispettive emozioni convivono in maniera equilibrata nella mente di Riley, come del resto in quella di ogni essere umano, ma per errore un giorno Gioia e Tristezza si ritrovano ad abbandonare il Quartier Generale e non riescono più a farvi ritorno, creando uno scompiglio tale da uscire pazzi… Un film fondamentale per i più piccoli perché insegna loro come anche alcune emozioni ritenute negative come la Tristezza, la Rabbia e il Disgusto siano in realtà importanti ed essenziali nella vita tanto quanto la Gioia.

22. Spider-Man: un nuovo universo, 2018

REGIA: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

ATTORI: Shameik Moore, Jake Johnson, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Liev Schreiber, Luna Lauren Velez, Zoë Kravitz, Nicolas Cage

Spider-Man è morto ma il mondo sembra averne già uno nuovo. Si tratta di Miles Morales, che deve però apprendere ancora i segreti del mestiere. A causa di un esperimento portato avanti da Wilson Fisk, ecco catapultate sulla sua Terra svariate versioni dell’uomo-ragno, dalla donna-ragno Gwen Stacy a un Peter Parker appesantito e disilluso.

21. Wall-E, 2008

REGIA: Andrew Stanton

ATTORI: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Farlin, Fred Willard

La Terra è divenuta un pianeta inospitale, ricoperto di rifiuti. Wall-E è un piccolo robottino che, a differenza dei suoi simili, continua a funzionare. È addetto alle pulizie ma la spazzatura è così tanta da rendere il suo intervento inutile. Un giorno giunge sul pianeta EVE, robot incaricato di rilevare nuove forme di vita. Wall-E se ne innamora e la sua segue a bordo della sua navicella, dove sono stipati i resti del genere umano. I discendenti degli abitanti del pianeta Terra sono ormai obesi e non più in grado di muoversi in autonomia. Qualcosa però sta per cambiare per sempre.

20. Monsters & Co, 2001

REGIA: Pete Docter, lee Unkrich, David Silverman

ATTORI: John Goodman, Billy Crystal, Mary Gibbs, Steve Buscemi, James Coburn, Jennifer Tilly

A Mostropoli vivono i mostri che da sempre spaventano di notte i bambini, entrando nelle loro camerette attraverso gli armadi e facendogli paura. Questa città è alimentata infatti dall’energia che proviene proprio dagli strilli che i bimbi emettono dallo spavento. Tra i migliori spaventatori della città c’è Sulley, un vero asso che, con l’aiuto del suo inseparabile amico Mike, riuscirà a trovare una fonte di energia alternativa e felicemente rinnovabile per la loro Mostropoli. Questo titolo firmato Pixar è un gioiellino che farà ridere tutta la famiglia, inoltre insegnerà ai più piccoli a familiarizzare con le proprie fantasie di mostri sotto al letto e dentro all’armadio.

19. Chi ha incastrato Roger Rabbit, 1988

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy, Stubby Kaye, Alan Tilvern, Richard De Parmentier, Richard Leparmentier

Eddie Valiant è un investigatore assoldato da uno studio d’animazione per indagare sul conto di Jessica Rabbit. Si teme infatti che possa essere infedele a suo marito Roger Rabbit, il che lo renderebbe distratto sul posto di lavoro. In questo universo cartoni e umani convivono e Eddie non prova grande simpatia per queste creature bizzarre. Si ritroverà però fianco a fianco con Roger in un’indagine che vede al centro il sinistro Giudice Morton.

18. Big Hero 6, 2014

REGIA: Don Hall, Chris Williams

ATTORI: Ryan Potter, Scott Adsit, T. J. Miller, Jamie Chung

Hiro è un ragazzino esperto di robotica come il fratello maggiore. Improvvisamente il fratello muore, lasciando a Hiro un prototipo robotico da lui costruito che si chiama Byomax. Assieme a lui e con l’aiuto di un gruppo di amici ex colleghi del fratello, dotati di macchinari di ultima generazione e competenze ingegneristiche da chapeau, Hiro vivrà un’avventura davvero incredibile. Questo film aiuta i più piccoli a conoscere indirettamente la dipartita di un familiare e a provare a esorcizzarla reagendo, inoltre insegna a tutta la famiglia che “volere è potere”.

17. La storia infinita, 1984

REGIA: Wolfgang Petersen

ATTORI: Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach, Deep Roy, Gerald McRaney, Sydney Bromley, Patricia Hayes, Moses Gunn, Thomas Hill, Tilo Prückner

Il capolavoro fantasy degli anni Ottanta è ancora attualissimo nonché affascinante. Il protagonista è Bastian, un ragazzino solitario che ha perso la madre e che spesso viene trascurato dal padre. L’unica sua consolazione è la lettura, il suo hobby in cui ama rifugiarsi. Ma l’immedesimazione in quello che legge sarà tale da farglielo vivere in prima persona. Una storia avvincente ed emozionante che insegna ai piccoli e, perché no, anche ai grandi il valore della lettura. A fine visione, vi verrà spontaneo tirare fuori un libro dalla vostra biblioteca e leggerlo assieme ai vostri pargoli.

16. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, 1971

REGIA: Mel Stuart

ATTORI: Gene Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrum, Roy Kinear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone, Denise Nickerson, Dodo Denney, Paris Themmen

A proposito di libri, quello di Roald Dahl da cui è tratto l’omonimo è un cult della letteratura d’infanzia. Così come la sua versione cinematografica targata 1971, considerata un vero capolavoro d’intrattenimento per ragazzi. Anche se non ha certo bisogno di presentazioni, un po’ come L’Uomo Nero o Mary Poppins, Willy Wonka è l'eccentrico e ricchissimo proprietario di una celebre fabbrica di cioccolato. Un giorno nasconde dei biglietti dorati in alcune tavolette di cioccolato prodotte dalla sua fabbrica e indice un concorso: chi li troverà, avrà l’onore di visitare in sua compagnia la sua azienda. Un classico da gustare sul divano, assieme ai dolcetti e alle caramelle che inevitabilmente vi verrà spontaneo mangiucchiare assieme ai vostri figli. Perfetto quindi da guardare ad Halloween!

15. E.T. L’extra-terrestre, 1982

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Henry Thomas, Dee Wallace-Stone, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, K.C. Martel, Sean Frye, C. Thomas Howell, David M. O'Dell, Richard Swingler, Frank Toth, Erika Eleniak

Il gioiello di fantascienza firmato Spielberg sarà una vera chicca da mostrare ai vostri figli. Elliott scopre in un bosco un alieno dimenticato sul pianeta Terra dai suoi simili durante una ricognizione. Con l’aiuto del fratello maggiore e della sorellina (che è l’allora piccola e dolce Drew Barrymore),nasconderà l’extraterrestre in casa propria ma dovrà fare i conti con l’FBI. Questo film insegna a tutta la famiglia che aiutare gli altri è qualcosa di fondamentale e imprescindibile, qualunque sia l’altro cui tendere la mano.

14. Dragon Trainer, 2010

REGIA: Dean DeBlois, Chris Sanders

ATTORI: Gerard Butler, Jay Baruchel, America Ferrera, Craig Ferguson, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, Kristen Wiig, T.J. Miller

Sull’isola di Berk, in un mondo fantastico dalle fattezze scandinave, gli uomini vivono in conflitto costante con i draghi. Tutto cambia però il giorno in cui Hiccup, figlio adolescente del capo, poco abile a combattere, incontra Sdentato. Si tratta di un drago in difficoltà, che Hiccup riesce ad aiutare, guadagnandosi la sua fiducia. Il giovane scopre così un lato nascosto di quelle creature, amorevoli e non aggressive. Dovrà però convincere tutti a cambiare il proprio stile di vita, portato avanti per generazioni.

13. Klaus: i segreti del Natale, 2019

REGIA: Sergio Pablos

ATTORI: Marco Mengoni, Francesco Pannofino, Ambra Angiolini, Carla Signoris, Neri Marcorè, Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Joan Cusack, Rashida Jones, Norm MacDonald, Will Sasso

Jesper è un fannullone, convinto di poter vivere di rendita grazie al ruolo di suo padre. Questi però, che gestisce il gigantesco sistema postale, lo spedisce in un angolo remoto del mondo, al di là del Circolo Polare Artico. Gli chiede di ravvivare il servizio postale lì, dove nessuno si preoccupa di spedire lettere. In maniera del tutto casuale Jasper incontrerà Klaus e, passo dopo passo, rischiando spesso la vita, avrà inizio il mito di Babbo Natale.

12. Fantastic Mr. Fox, 2010

REGIA: Wes Anderson

ATTORI: George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Jason Schwartzman, Wallace Wolodarsky, Eric Chase Anderson, Michael Gambon, Willem Dafoe, Owen Wilson

La famiglia del Signor Fox vive serena. Lui ha una casa, una moglie che ama, un figlio e un nipote, che per un po’ starà con loro. Una vita fin troppo tranquilla per Fox, che vanta un animo selvaggio. Torna così alle vecchie abitudini da ladro di galline, mettendo però a rischio l’intera comunità. I cattivi contadini del luogo decidono infatti di braccare tutti gli animali della zona, costretti a rintanarsi sottoterra, preparandosi alla battaglia.

11. Gli Incredibili, 2004

REGIA: Brad Bird

ATTORI: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Jason Lee, Adalberto Maria Merli, Laura Morante, Amanda Lear, Brad Bird

Gli Incredibili sono una coppia di supereroi, composta dal forzuto Bob e dall’elastica Helen. A loro si affianca Lucius, in grado di controllare il ghiaccio. La città dove vivono viene protetta da loro da qualsiasi malintenzionato. Gli anni però passano e i danni collaterali generati dalle loro gesta hanno un costo. Sono dunque costretti a ritirarsi. Passano gli anni e Bob e Helen sono genitori. Bob però non riesce a sopportare questa vita e accetta un incarico segreto. Sua moglie lo scopre e decide di aiutarlo, seguita a ruota da Violetta e Flash. I due ragazzi, figli della coppia, vantano a loro volta dei poteri. Ha così inizio una folle avventura in famiglia.

10. Toy Story – Il mondo dei giocattoli, 1995

REGIA: John Lasseter

ATTORI: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, Wallace Shawn

Nella cameretta del piccolo Andy i giocattoli prendono vita non appena escono tutti gli esseri umani dalla stanza. Un mondo magico fatto di Mr. Potato, soldatini e macchinine capitanato da Woody, il cowboy di pezza che è anche il giocattolo preferito di Andy. Ma improvvisamente qualcosa pioverà dal cielo e rovinerà gli equilibri cosmici dell’universo di Woody & Co.: si tratta di Buzz Lightyear, un nuovo luminosissimo e ipertecnologico giocattolo-astronauta che rapirà il cuore del padroncino Andy. Questo capolavoro, insignito di un meritatissimo premio Oscar nel 1996, dovrebbe fare parte dell’educazione filmica di ogni potenziale Andy poiché insegna valori fondamentali come l’amicizia, la collaborazione e il rispetto non solo degli animali ma addirittura dei giocattoli.

9. Coco, 2017

REGIA: Adrian Molina, Lee Unkrich

ATTORI: Mara Maionchi, Valentina Lodovini, Matilda De Angelis, Gael Garcia Bernal, Ana Ofelia Murguía, Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renee Victor

Miguel adora la musica ma questa viene vietata nella sua famiglia. Un antico trauma ha quasi distrutto la sua bisnonna, rimasta sola a crescere sua figlia, dopo la partenza di suo marito. Questi era una cantante e chitarrista, e andò via a caccia di fortuna. Si lasciò dietro la sua Coco, nonna di Miguel. Quest’ultimo crede d’aver scoperto la sua identità, ritrovandosi catapultato nell’oltretomba, nel Dia de Muertos, per riuscire a parlargli e ottenere la sua benedizione. Un lungo viaggio alla scoperta delle proprie origini, che svelerà un incredibile segreto.

8. Alla ricerca di Nemo, 2003

REGIA: Andrew Stanton, lee Unkrich

ATTORI: Albert Brooks, Luca Zingaretti, Ellen Degeneres, Carla Signoris, Willem Dafoe

Marlin è un padre iperprotettivo. Ha soltanto Nemo al mondo e lui è un pesciolino molto fragile. Per puro caso quest’ultimo si ritroverà protagonista di un incredibile viaggio, che lo porterà via di casa, per la disperazione del padre. Questi si metterà sulle sue tracce, aiutato da una stramba amica, Dory.

7. Jumanji, 1995

REGIA: Joe Johnston

ATTORI: Robin Williams, Jonathan Hyde, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt, Bebe Neurwirth, David Alan Grier, Brandon Obray, Adam Hann-Bird, James Handy

Alan Parrish viene risucchiato da un misterioso gioco, che lo catapulta in una realtà parallela, quella di Jumanji. La giovane che giocava con lei, Sarah, abbandona tutto e scappa via, per poi ritrovarsi molti anni dopo a fare i conti con tale scelta. Decide di non tirare i dadi, ignara del fatto d’essere l’unica chance di salvezza per Alan. Questi torna, ormai adulto, grazie a due ragazzini che riprendono il gioco. Qualcosa però sta per arrivare e il mondo selvaggio di Jumanji sta per arrivare nella nostra realtà.

6. Harry Potter, 2001

REGIA: Chris Columbus

ATTORI: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart, Robbie Coltrane, Richard Griffiths, Fiona Shaw, David Bradley, Warwick Davis, John Cleese, John Hurt, Julie Walters, Zoë Wanamaker, Tom Felton, Harry Melling

Primo capitolo della celebre saga fantasy, che vede Harry Potter scoprire le proprie origini. È un mago e anche celebre. È infatti l’unico essere umano a essere sopravvissuto alla potente bacchetta di Lord Voldemort. Era solo un neonato al tempo ma conserva una cicatrice a dimostrazione di quell’incontro. Il signore oscuro è svanito nel nulla ormai da tempo ma sembra pronto a tornare.

5. I Goonies, 1985

REGIA: Richard Donner

ATTORI: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey

Il film principe del genere avventura declinato agli under 15 è un capolavoro che da più di tre decenni tiene incollati allo schermo grandi e piccini, maschi e femmine, cani e gatti, nonne e prozii. L’avventura al cardiopalma dei sette ragazzini che trovano nella soffitta di uno di loro la mappa di un vecchio tesoro nascosto sarà la gioia per gli occhi di tutti. E non solo per gli occhi ma anche per il cuore: i Goonies insegneranno a voi e ai vostri figli valori inestimabili, ben più preziosi del tesoro nascosto. Dall’amicizia alla lealtà, dal rispetto alla fratellanza, questo capolavoro è un vero e proprio toccasana per l’intera famiglia.

4. Zootropolis, 2016

REGIA: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush

ATTORI: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Paolo Ruffini, Frank Matano, Teresa Mannino, Massimo Lopez, Leo Gullotta, Nicola Savino, Diego Abatantuono

La coniglietta poliziotta Judy e la furba e malandrina volte Nick tenteranno di risolvere un misterioso caso nella città di Zootropolis, celebre per essere riuscita a riunire ogni sorta di animale, dalle note “prede” ai “predatori” per eccellenza. Qualcosa però sembra possa cambiare, con un’inspiegabile rabbia che va scatenandosi tra alcuni cittadini.

3. La storia fantastica, 1987

REGIA: Rob Reiner

ATTORI: Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, Peter Falk, Fred Savage, Wallace Shawn, Andre' The Giant, Billy Crystal

L’amore puro tra Westley e Bottondoro viene squarciato dalla morte di lui, partito per terre lontane e ucciso dai pirati. Lei, dal cuore spezzato, si ritrova tra le braccia del principe Humperdinck, che intende sposarla per suoi interessi. Lei però non fa altro che pensare al suo Westley e il destino ha in serbo una sorpresa per i due innamorati.

2. School of Rock, 2004

REGIA: Richard Linklater

ATTORI: Jack Black, Mike White, Joan Cusack, Sarah Silverman, Joey Gaydos Jr., Miranda Cosgrove, Kevin Alexander Clark, Robert Tsai, Maryam Hassan, Rebecca Brown

Dewey è un grande appassionato di musica rock e, nonostante gli anni, continua a pensare di poter un giorno sfondare con la propria band. Questa però decide di mollarlo, il che lo porta a fingersi un professore di musica, prendendo il posto del suo migliore amico in una scuola privata. Porta il suo animo rock nelle vite dei suoi studenti, perfetti e dal futuro già programmato, sconvolgendoli.

1. Frozen, 2013

REGIA: Chris Buck, Jennifer Lee

ATTORI: Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano, Kristen Bell, Idina Menzel, Ciarán Hinds, Massimo Lopez

Elsa e Anna sono due sorelle legatissime ma la prima, la maggiore, nasconde un segreto che col tempo diventerà un tremendo peso. Elsa è in grado di controllare i ghiacci, creandoli dal nulla. Un potere affascinante quanto pericoloso. Un giorno rischia di uccidere sua sorella, la quale dimenticherà dei suoi poteri e da allora non riuscirà più ad avere un rapporto con Elsa, rinchiusa sempre in camera, anche dopo la morte dei loro genitori. Un esilio forzato che la porta a rintanarsi tra le montagne, dove crea il proprio regno. La città di Arendelle però rischia di congelare e soltanto l’amore tra le due potrà riportare la pace.