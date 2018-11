Film novembre 2018: in arrivo tanta Italia



Questo novembre nelle sale arrivano svariati film di grande interesse, tra blockbuster e pellicole d’autore. Sicuramente, a fare più “rumore” saranno pellicole come il secondo capitolo di Animali fantastici, lo spin off della saga di Harry Potter, o come il nuovo Robin Hood con Ansel Elgort nei panni del ladro che ruba ai ricchi per donare ai poveri. Ma c’è molto di più.



Tra i migliori film in uscita a novembre 2018, infatti, spiccano numerose pellicole italiane, con il ritorno di un vero e proprio maestro come Paolo Virzì, il nuovo film di Gianni Zanasi e il ritorno di Edoardo De Angelis dopo il successo di Indivisibili, senza dimenticare la prova dell’attore Valerio Mastandrea alla regia. Insomma, la scelta non manca, con una buona dose di made in Italy. Ecco la top del mese, con le pellicole riportate in ordine cronologico di uscita: buona visione!



Gli 11 migliori film nelle sale a novembre 2018



Notti magiche



Un po’ noir e un po’ commedia, come suggerisce il titolo la nuova pellicola di Virzì che inaugura l’elenco dei migliori film al cinema a novembre 2018 si svolge durante le notti magiche dei mondiali di Italia ’90. Quando un importante produttore cinematografico viene trovato morto nel Tevere, i principali sospettati sono tre aspiranti sceneggiatori, le cui imprese verranno ripercorse durante una nottata al Comando dei Carabinieri.



Data di uscita: giovedì 8 novembre

Genere: commedia/noir

Regia: Paolo Virzì

Cast: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Roberto Herlitzka

 

Tutti lo sanno



Il regista iraniano Asghar Farhadi si cimenta con un cast e una storia spagnola, trovandosi a gestire due star come Penelope Cruz e Javier Bardem. Laura, partita anni prima per l’Argentina, torna nel paese di origine per il matrimonio della sorella. Qui trova Paco, suo amico di sempre, e i festeggiamenti coinvolgono tutti. Ma la gioia lascia il posto alla disperazione quando sua figlia viene rapita.



Data di uscita: giovedì 8 novembre

Genere: drammatico

Regia: Asghar Farhadi

Cast: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Inma Cuesta

 



Il ragazzo più felice del mondo



Gianni Pacinotti, meglio noto come Gipi, è uno dei fumettisti italiani più conosciuti e apprezzati non solo nel nostro paese, ma anche nel mondo. Eppure non è la prima volta che si cimenta con la macchina da presa. Questa volta, Gipi si mette sulle tracce assieme a una sparuta troupe di un ragazzo che da decenni scrive ai suoi autori di fumetti preferiti, affermando di avere 15 anni e di avere come più grande desiderio di ricevere un autografo del proprio beniamino.



Data di uscita: giovedì 8 novembre

Genere: commedia

Regia: Gianni Pacinotti

Cast: Gianni Pacinotti, Davide Barbafiera, Gero Arnone, Francesco Daniele

 



Widows – Eredità criminale



A cinque anni dal premiatissimo 12 anni schiavo, Steve McQueen torna alla regia con la storia di tre vedove che, aiutate da una quarta donna, decidono di portare a termine una rapina pianificata ma mai compiuta dai mariti criminali, uccisi durante un colpo. Cast eccezionale che comprende giganti come Robert Duvall, Viola Davis, Liam Neeson e Colin Farrell.



Data di uscita: giovedì 15 novembre

Genere: thriller

Regia: Steve McQueen

Cast: Liam Neeson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, Viola Davis, Daniel Kaluuya, Robert Duvall, Elizabeth Debicki, Cynthia Evro

 



Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald



Secondo capitolo dello spin-off di Harry Potter, Animali fantastici 2 torna a seguire le avventure di Newt Scamander (Eddie Redmayne), esperto di bestie mitologiche. Il giovane Albus Silente (Jude Law) intende contrastare i piani del perfido Grindelwald (Johnny Depp), per cui recluta il suo ex allievo Newt, che accetta inconsapevole dei tremendi pericoli che si troverà ad affrontare. Tra i migliori film in uscita a novembre 2018 non poteva certo mancare questo nuovo viaggio magico nell’universo creato dalla scrittrice scozzese J.K. Rowling.



Data di uscita: giovedì 15 novembre

Genere: fantastico

Regia: David Yates

Cast: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Zoe Kravitz, Ezra Miller, Jude Law, Katherine Waterston

 



Robin Hood



Torna Robin Hood, ma in versione adrenalinica. Robin di Loxley torna dalle Crociate e si rende conto che la contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. Decide allora di organizzare una rivolta contro la Corona, aiutato da un comandante moresco conosciuto in guerra. Alla “strana coppia” Taron Egerton-Jamie Foxx il difficile compito di risultare credibili nei panni dei ladri che “rubano ai ricchi per donare a i poveri”.



Data di uscita: giovedì 22 novembre

Genere: avventura

Regia: Otto Bathurst

Cast: Taron Egerton, Jamie Foxx, Eve Hewson, Paul Mendelsohn, Jamie Dornan

 



A Private War



Tra i migliori film in uscita a novembre c’è anche questa pellicola tratta da una storia vera: quella della giornalista di guerra Marie Colvin (interpretata da una Rosamund Pike al suo meglio), rimasta coinvolta nel 2012 in un attacco missilistico in Siria, mentre cercava di realizzare un reportage sulla delicata situazione del paese in cui ancora oggi infuria la guerra.



Data di uscita: giovedì 22 novembre

Genere: drammatico

Regia: Matthew Heineman

Cast: Rosamund Pike, Tom Hollander, Jamie Dornan, Raad Rawi

 



Troppa grazia



Lucia, interpretata dalla bravissima Alba Rohrwacher, è una geometra nota per la sua pignoleria, ma che fatica a tirare avanti perché deve crescere da sola una figlia e con il suo stipendio arriva a mala pena a fine mese. Quando le viene chiesto di fare dei rilevamenti in un terreno dove un immobiliare vuole dare il via a una serie di ingenti costruzioni, si accorge di alcune problematiche, ma decide di tacere per non perdere il lavoro. Quand’ecco che le appare quella che in un primo momento pensa essere una profuga, ma invece…



Data di uscita: giovedì 22 novembre

Genere: drammatico

Regia: Gianni Zanasi

Cast: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi



Il vizio della speranza



Dopo l’ottimo Indivisibili, Edoardo De Angelis torna con la favola strana di Maria, una donna che è stata ripescata dal mare e che non può più avere figli in seguito a una violenza sessuale. Maria traghetta sul Volturno prostitute nigeriane che prestano il proprio utero per conto di una pappona senza scrupoli. Una serie di inaspettati eventi cambiano però la sua esistenza.



Data di uscita: giovedì 22 novembre 2018

Genere: drammatico

Regia: Edoardo De Angelis

Cast: Pina Turco, Massimiliano Rossi, Cristina Donadio, Marina Confalone, Marcello Romolo

 



Il Grinch



Torna il mostro verde che odia il Natale, intenzionato ancora una volta a rovinare l’amata festività, che ha però la colpa di turbare la tranquillità del suo rifugio. Doppiatore originale del Grinch è Benedict “Sherlock” Cumberbatch, mentre in Italia avrà la voce di Alessandro Gassman.



Data di uscita: giovedì 29 novembre

Genere: animazione

Regia: Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matther O’Callaghan, Raymond S. Persi

Doppiatori originali: Benedict Cumberbatch

Doppiatori italiani: Alessandro Gassman

 



Ride



Valerio Mastandrea, uno degli interpreti più apprezzati del cinema italiano, si cimenta alla regia di un lungometraggio con la storia di una donna che perde il marito in seguito a un incidente sul lavoro. Manca solo un giorno al funerale, e Carolina deve fare i conti con le aspettative di quanti contano di vedere una donna distrutta dal dolore.



Data di uscita: giovedì 29 novembre

Genere: drammatico

Regia: Valerio Mastandrea

Cast: Chiara Martegiani, Renato Carpintieri, Stefano Dionisi, Milena Vukotic