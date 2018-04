Da Solo: A Star Wars Story alla seconda parte di Loro di Paolo Sorrentino, passando per Deadpool 2, sono davvero tante le pellicole da vedere al cinema in questo mese di maggio.

Film nelle sale, da Han Solo a Silvio Berlusconi

Allacciate le cinture, perché a maggio, con il ritorno nelle sale del Millennium Falcon pilotato da Han Solo in Solo: A Star Wars Story, si andrà parecchio veloci. Ma tra i film in uscita al cinema a maggio 2018 non c’è solo l’attesissimo spin-off di Guerre Stellari, tra commedie italiane, superhero movie e film d’animazione.

Oltre a Han Solo, infatti, torna al cinema un altro amatissimo personaggio, ovvero Deadpool. E tra le uscite va segnalato anche l’ultimo lavoro del regista di culto Wes Anderson, che si dedica per la seconda volta nella sua carriera alla stop motion.

Rivedremo anche alcuni beniamini di casa nostra come Claudio Bisio e Frank Matano. Ma soprattutto, assisteremo alla seconda parte di uno dei progetti cinematografici più attesi dell’anno, Loro di Paolo Sorrentino, che torna in sala dopo la riuscitissima parentesi televisiva di The Young Pope con un doppio film dedicato a Silvio Berlusconi.

Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta: prenotate i vostri biglietti, perché tra i migliori film in uscita a maggio 2018, qui riportati in ordine cronologico d’uscita, ci sono una serie di chicche davvero imperdibili.

I migliori film al cinema a maggio 2018

Arrivano i prof

Milano, il preside del liceo peggiore d’Italia prende provvedimenti “drastici” per migliorare la situazione e aumentare il numero dei promossi, fino a portarlo almeno al 50%. Vengono così assunti… i migliori insegnanti in circolazione? Niente affatto, proprio il contrario: a essere arruolati sono proprio i peggiori di tutti. Nel cast Claudio Bisio e il mitico Maurizio Nichetti.

Data di uscita: martedì 1° maggio

Genere: commedia

Regia: Ivan Silvestrini

Cast: Claudio Bisio, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Lino Guanciale, Pietro Ragusa

 

A Beautiful Day

La regista scozzese Lynne Ramsay dirige il sempre bravo Joaquin Phoenix in un film che parla di infanzie abusate. Un ex veterano di guerra, tormentato tanto dai ricordi del padre aguzzino che da quelli dei crimini compiuti in guerra, viene assoldato da un politico per salvare la figlia da un giro di prostituzione minorile. Il mercenario partirà per la missione armato di martello.

Data di uscita: giovedì 3 maggio

Genere: drammatico

Regia: Lynne Ramsay

Cast: Joaquin Phoenix, Ekaterina Sansonov, Alessandro Nivola, Alex Manette

 

Don’t Worry

Gus van Sant torna a occuparsi di personaggi sopra le righe in questo biopic che racconta la vicenda personale di John Callahan, qui interpretato (di nuovo) da Joaquin Phoenix. Amante delle battute sopra le righe e soprattutto della bottiglia, un giorno John viene coinvolto in un grave incidente che lo costringe sulla sedia a rotelle. Seppur controvoglia, partecipa a un gruppo di recupero per alcolisti e qui scopre di avere un innato talento nel disegnare (a fatica, perché è in grado di scrivere solo unendo entrambe le mani) vignette scorrette e controverse.

Data di uscita: giovedì 10 maggio

Genere: biografico

Regia: Gus van Sant

Cast: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black, Beth Ditto, Olivia Hamilton

 

Tonno spiaggiato

Frank Matano è il protagonista assoluto di questa commedia, che entra dritta nella top ten dei migliori film in uscita a maggio 2018. Qui è Francesco, un giovane non propriamente brillante che sogna un futuro da comico, ma non è in grado di far ridere il pubblico dei locali di terz’ordine in cui tenta di sfondare. Una sola cosa funziona per il verso giusto: la relazione con la sua fidanzata Francesca. La quale, però, un giorno rimane profondamente ferita dopo essere stata presa in giro pubblicamente durante uno dei suoi spettacoli, arrivando a lasciarlo. Per riconquistarla, Francesco architetterà un piano tanto assurdo quanto geniale.

Data di uscita: giovedì 10 maggio

Genere: commedia

Regia: Matteo Martinez

Cast: Frank Matano

Loro 2

Dopo la prima parte in uscita nelle sale cinematografiche il 24 aprile, approda a stretto giro nelle sale il secondo e conclusivo capitolo dell’ambizioso progetto di Paolo Sorrentino. Dopo aver ritratto Giulio Andreotti ne Il divo, il regista de La grande bellezza porta al cinema un altro dei grandi protagonisti nel bene e nel male della storia politica italiana, Silvio Berlusconi, qui interpretato dal fedele Toni Servillo. Al suo fianco, tra gli altri ci sarà Riccardo Scamarcio nei panni dell’imprenditore Gianpaolo Tarantini.

Data di uscita: giovedì 10 maggio

Genere: biografico

Regia: Paolo Sorrentino

Cast: Toni Servillo, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Chiara Iezzi, Fabrizio Bentivoglio, Elena Sofia Ricci, Ricky Memphis, Roberto Herlitzka

 

Deadpool 2

Il supereroe più scorretto e sboccato di tutto l’universo Marvel (e non solo) torna in un attesissimo sequel, nel tentativo di bissare il clamoroso successo del primo capitolo. Questa volta Wade Wilson si ritrova a gestire un team di mutanti chiamato X-Force per combattere contro Cable, un soldato in grado di viaggiare nel tempo, interpretato dal gettonatissimo Josh Brolin. Tra i personaggi di questo seguito troviamo vecchie conoscenze come Testata Mutante Negasonica, ma anche nuovi arrivi come Domino, in grado di manipolare la fortuna. Una rentrée che non poteva mancare tra i migliori film in uscita a maggio 2018.

Data di uscita: martedì 15 maggio

Genere: supereroi

Regia: David Leitch

Cast: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Zazie Beetz

 

L’isola dei cani

Il ritorno al cinema del regista di culto Wes Anderson è anche un ritorno al cinema d’animazione dopo Fantastic Mr. Fox, del 2009. Come allora, la tecnica impiegata è ancora la stop motion, qui utilizzata per raccontare la storia di un futuro prossimo in cui in Giappone i cani, in seguito a una micidiale epidemia, sono stati messi tutti in quarantena su un isola sperduta. Per salvare il suo amato Spots, un ragazzino di nome Atari Kobayashi approda sull’isola e fa conoscenza con un gruppetto di cinque cani che lo aiuteranno nell’impresa.

Data di uscita: giovedì 17 maggio

Genere: animazione

Regia: Wes Anderson

Doppiatori originali: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Bob Balaban, Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, F. Murray Abraham

 

Si muore tutti democristiani

Si nasce tutti contestatori, ma, prima o poi, si finisce dalla parte dei contestati. I tre amici di questa brillante commedia targata Terzo Segreto di Satira provengono tutti dal mondo della sinistra italiana e si barcamenano tra lavoretti di vario genere, cercando di rimanere fedeli ai loro ideali. Ma arriva sempre il momento in cui bisogna scendere a compromessi…

Data di uscita: giovedì 17 maggio

Genere: commedia

Regia: Il Terzo Segreto di Satira

Cast: Marco Ripoldi, Massimiliano Loizzi, Walter Leonardi, Renato Avallone, Francesco Mandelli, Valentina Lodovini

Solo: A Star Wars Story

Secondo spin-off della saga di Star Wars dopo Rogue One, con cui si espande nuovamente l’ormai sconfinato universo di Guerre Stellari. Un nuovo tuffo indietro nel tempo, che si concentra questa volta sulle origini di uno dei personaggi più amati dell’intera serie, ovvero lo scavezzacollo Han Solo. Dal Millennium Falcon a Lando Calrissian, sarà un piacere rivedere tutta una serie di “vecchie conoscenze” che abbiamo avuto modo di incontrare nel corso della prima Trilogia.

Data di uscita: mercoledì 23 maggio

Genere: fantascienza

Regia: Ron Howard

Cast: Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Warwick Davis

 

End of Justice – Nessuno è innocente

Roman J. Israel ha sempre svolto la sua carriera di avvocato in maniera irreprensibile, convinto di dover mettere il proprio lavoro al servizio degli altri. Quando però viene coinvolto in un importantissimo caso giudiziario, si ritrova a mettere in dubbio i suoi ferrei ideali. Nomination agli Oscar come Miglior attore protagonista a Denzel Washington. Con questo si chiude la nostra rassegna sui migliori film in uscita al cinema a maggio 2018… buona visione!

Data di uscita: giovedì 31 maggio

Genere: thriller

Regia: Dan Gilroy

Cast: Denzel Washington, Colin Farrell, Nazneen Contractor, Pej Vahdat, Brittany Ishibashi