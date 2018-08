Brad Pitt in 7 anni in Tibet in onda su Sky Cinema Stars

Sono tanti i capolavori che hanno messo in luce il talento di uno dei più quotati divi di Hollywood: ecco riuniti in un unico elenco i migliori film di Brad Pitt. E non perdete martedì 14 agosto su Sky Cinema Stars la maratona dedicata al grande e affascinante attore americano

di Marco Agustoni

Brad Pitt, un attore nella leggenda

Stilare una classifica dei migliori film di Brad Pitt è un arduo compito, perché il rischio è di lasciare fuori titoli meritevoli, o comunque estremamente popolari. Soprattutto, è facile venire abbagliati dal suo status di super divo, nonché ex di due delle coppie più gossippate di sempre (prima con Jennifer Aniston, poi con Angelina Jolie), dimenticando così le sue grandi doti di interprete.

Quelli che trovate di seguito sono i quindici migliori film di Brad Pitt, riportati in ordine puramente cronologico di uscita, a partire dai suoi "primi passi" in Thelma & Louise, che gli ha regalato la notorietà internazionale, fino ai suoi ultimi cimenti. Alcuni di questi, come ad esempio l'eccezionale Sette anni in Tibet, andranno in onda su Sky Cinema Stars, il canale che dal 1° agosto renderà omaggio ai grandi del cinema.



I migliori film di Brad Pitt

Thelma & Louise

La classifica dei migliori film di Brad Pitt non poteva che cominciare con il film che lo ha proiettato sotto i riflettori. Certo, in questo film tutto al femminile le protagoniste assolute sono Geena Davis e Susan Sarandon. Ma nella parte dell'autostoppista-canaglia J.D., che seduce e inganna la povera Thelma, il bel Brad si fa notare, soprattutto per quanto riguarda il suo "physique du role".

Anno: 1991

Genere: drammatico

Regia: Ridley Scott

Cast: Susan Sarandon, Geena Davis, Brad Pitt, Harvey Keitel, Michael Madsen, Christopher McDonald

Intervista col vampiro

Siamo ormai già lontani dagli anni della gavetta, così come da quelli della prima notorietà. Da qui in poi comincia il mito. Tratto dall’omonimo romanzo di Anne Rice, il film racconta di Louis de Pointe du Lac, possidente terriero che a fine XVIII secolo viene trasformato in vampiro dal tenebroso Lestat de Lioncourt (Tom Cruise). Si arriverà fino ai giorni nostri (o quasi, visto che ormai parliamo di vent’anni fa), con l’essere immortale impegnato a raccontare la propria storia a un giornalista. Nel cast anche una giovanissima Kirsten Dunst.

Anno: 1994

Genere: Fantastico

Regia: Neil Jordan

Cast: Brad Pitt, Tom Cruise, Christian Slater, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Thandie Newton

Seven

Il primo grande exploit del regista David Fincher, dopo il non propriamente riuscito Alien 3. Questo thriller entra di diritto nel novero dei migliori film di Brad Pitt perché consegna alla storia del cinema un memorabile serial killer (Kevin Spacey), impegnato a seminare vittime in delitti ispirati ai sette peccati capitali. Sulle sue tracce due detective, uno più anziano ed esperto (Morgan Freeman), l’altro più giovane e irruento (il nostro Brad).

Anno: 1995

Genere: Thriller

Regia: David Fincher

Cast: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, John C. McGinley, Richard Roundtree

L’esercito delle 12 scimmie

Il cult sui viaggi nel tempo diretto da Terry Gilliam dimostra al mondo intero che ben due attori fino ad allora sottovalutati per le loro doti recitative, ovvero il protagonista Bruce Willis e Brad Pitt, avevano in realtà talento da vendere. Ma è soprattutto il secondo, grazie al ruolo dello schizzato Jeffrey Goines, a spiccare: non per niente, quell’anno arriva la prima nomination agli Oscar per il giovane attore. Ce ne saranno altre due, senza mai vincere l’ambita statuetta, ma Pitt si rifarà in veste di produttore con 12 anni schiavo, Miglior film nel 2014.

Anno: 1995

Genere: Fantascienza

Regia: Terry Gilliam

Cast: Brad Pitt, Bruce Willis, Madeleine Stowe, Christopher Plummer, Frank Gorshin, Christopher Meloni

Sleepers

Tratto dal romanzo autobiografico di Lorenzo Calcaterra, il film diretto da Barry Levinson racconta di quattro amici - Lorenzo, Michael (interpretato in età adulta da Brad Pitt), John e Tommy - che vivono in un quartiere malfamato di New York, lasciandosi invischiare dagli intrallazzi dei locali. Arrestati per avere cercato di rubare un carretto degli hot dog, finiscono tutti quanti in riformatorio, dove presi di mira dai secondini subiscono torture e violenze sessuali ripetute. Passano gli anni, due di loro sono diventati criminali e riconoscono per caso uno dei loro aguzzini, al che decidono di farsi giustizia da soli.

Anno: 1996

Genere: drammatico

Regia: Barry Levinson

Cast: Brad Pitt, Jason Patric, Ron Eldard, Billy Crudup, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman, Dustin Hoffman

Sette anni in Tibet

Ancora il sette, evidentemente un numero fortunato per Brad Pitt. Questa volta però non corrisponde ai peccati capitali, ma agli anni trascorsi in Tibet dallo scalatore austriaco Heinrich Harrer (ai cui scritti è ispirato il film). Qui, da arrogante membro del partito nazista si trasforma in uomo maturo e in simpatizzante del popolo tibetano. Ma l’invasione cinese è alle porte.

Anno: 1997

Genere: Biografico

Regia: Jean-Jacques Annaud

Cast: Brad Pitt, David Thewlis,

Fight Club

Di nuovo in squadra con David Fincher, che dirige Ed Norton, Brad Pitt ed Helena Bonham Carter in un film destinato a diventare un cult assoluto, tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. Qui Norton è un uomo qualunque, insonne, alienato da una vita consacrata al consumismo e alla produttività, la cui esistenza viene sconvolta dall’incontro con Tyler Durden (Pitt). Questi, anticonvenzionale e sopra le righe, lo introduce al mondo clandestino dei Fight Club, riunioni segrete in cui gli uomini svestono i propri panni sociali e se le danno di santa ragione.

Anno: 1999

Genere: Drammatico

Regia: David Fincher

Cast: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Jared Leto, Meat Loaf

Snatch

Pellicola spassosa ed eccessiva scandita da un montaggio frenetico, con il merito di confermare il talento del regista inglese Guy Ritchie dopo Lock & Stock e di consacrare uno degli attuali divi del cinema action, Jason Statham. Tra diamanti rubati e incontri di boxe, Brad Pitt è Mickey, pugile zingaro che parla in un improbabile slang, ma ha un destro micidiale e soprattutto non si fa fregare da nessuno. Anzi, proprio il contrario.

Anno: 2000

Genere: Azione / Commedia



Regia: Guy Ritchie

Cast: Brad Pitt, Jason Statham, Dennis Farina, Alan Ford, Vinnie Jones, Benicio del Toro, Stephen Graham

Ocean’s Eleven

Steven Soderbergh dirige un cast a dir poco stellare, nel remake di un grande classico del 1960, Colpo grosso. Al posto di Dean Martin, Frank Sinatra e Sammy Davis Jr ci sono George Clooney, Brad Pitt, Casey Affleck, Don Cheadle, Matt Damon, Andy Garcia e, come se non bastasse, pure la divina Julia Roberts. Il genio della truffa Danny Ocean (Clooney), affiancato dal suo socio Rusty Ryan (Pitt), guida una banda di undici fuoriclasse per portare a segno una rapina a dir poco spettacolare. All'altezza anche i due sequel.

Anno: 2001

Genere: Azione

Regia: Steven Soderbergh

Cast: Brad Pitt, George Clooney, Don Cheadle, Julia Roberts, Casey Affleck, Elliot Gould, Bernie Mac, Scott Caan, Shaobo Qin, Carl Reiner, Andy Garcia

Babel

Stati Uniti, Marocco, Giappone: le storie di persone che si trovano agli antipodi si intrecciano in maniera inesorabile in questo racconto intessuto con sapienza dal regista messicanoi Alejandro González Iñárritu. Brad Pitt e Cate Blanchett interpretano due coniugi americani in vacanza in Marocco, che si trovano nei guai quando un proiettile vagante ferisce lei alla spalla. Nel frattempo, la tata che accudisce i loro figli negli Stati Uniti decide di portarli con sé oltreconfine, in Messico.

Anno: 2006

Genere: Drammatico

Regia: Alejandro González Iñárritu

Cast: Brad Pitt, Cate Blanchet, Gael Garcia Bernal, Rinko Kikuchi, Adriana Barraza, Koji Yakusho, Elle Fanning, Nathan Gamble, Michael Peña

Il curioso caso di Benjamin Button

Basato su un curioso (per l'appunto) racconto breve di Francis Scott Fitzgerald, il film di David Fincher racconta la storia di Benjamin Button, uomo che nasce vecchio e ringiovanisce man mano che passa il tempo. Ovviamente, la sua condizione è a dir poco complicata, ma nonostante questo riesce a vivere una vita piena e a conoscere l'amore.



Anno: 2008

Genere: fantastico

Regia: David Fincher



Cast: Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Tilda Swinton, Jared Harris, Taraji P. Henson, Mahershala Ali



Bastardi senza gloria

Una delle pellicole più citate e osannate degli ultimi anni, nonché capolavoro assoluto di Quentin Tarantino (e, ça va sans dire, uno dei migliori film di Brad Pitt). L’ormai non più giovanissimo Brad è il tenente Aldo Raine, che viene messo a capo di un manipolo di temerari senza scrupoli, incaricati di seminare il terrore fra i nazisti con la Seconda Guerra Mondiale ormai agli sgoccioli. A spiccare nell’eccezionale cast del film è però l’austriaco Christoph Waltz (non a caso premiato con l’Oscar come Miglior attore non protagonista) nei panni del perfido colonnello Hans Landa.

Anno: 2009

Genere: Guerra

Regia: Quentin Tarantino

Cast: Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent, Daniel Bruhl, Diane Kruger, Michael Fassbender, Eli Roth, Til Schweiger, B.J. Novak, Lea Seydoux

L'arte di vincere

Uno dei migliori film di Brad Pitt, tratto da una storia vera. Ovvero: come la statistica è in grado di rivoluzionare il mondo dello sport. Billy Beane (Brad Pitt), general manager degli Oakland Athletics, è alle prese con un momento difficile per la squadra. Decide allora di affidarsi a Peter Brand (Jonah Hill), giovane laureato in economia che per scegliere i giocatori da mettere sotto contratto si basa sull'analisi accurata dei numeri. Inizialmente osteggiato, il suo metodo comincerà presto a dare ottimi frutti.

Anno: 2011

Genere: sportivo

Regia: Bennett Miller

Cast: Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright, Philip Seymour Hoffman, Chris Pratt, Stephen Bishop

12 anni schiavo

La drammatica epopea di Solomon Northup, talentuoso musicista afroamericano rapito e ridotto in schiavitù negli Stati Uniti della prima metà del XIX secolo. A Brad Pitt non spetta un ruolo da protagonista, ma si distingue comunque nei panni dell'abolizionista canadese Samuel Bass, senza dimenticare che in questo caso l'attore è anche produttore del film diretto da Steve McQueen.



Anno: 2013

Genere: drammatico

Regia: Steve McQueen

Cast: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Lupita Nyong'o, Brad Pitt, Paul Dano, Paul Gioamatti, Scoot McNairy



Fury

Brad Pitt va di nuovo alla guerra, questa volta vestendo la divisa del sergente Don Collier, noto ai suoi come Wardaddy. A lui l’incarico di guidare l’equipaggio di un carro armato in territorio tedesco, sul finire del conflitto mondiale. Tra i giovani al suo comando figura anche, come rimpiazzo, un dattilografo che fino ad allora è sempre rimasto nelle retrovie e che fatica ad adeguarsi alla dura realtà del campo di battaglia.

Anno: 2014

Genere: Guerra

Regia: David Ayer

Cast: Brad Pitt, Logan Lerman, Shai LaBeouf, Michael Peña, Jon Bernthal, Jim Parrack, Scott Eastwood, John Bernthal