Horror Night su Sky Cinema Suspense

Sky Cinema Suspense (canale 306) è il canale per tutti coloro che sono appassionati di emozioni forti. Film ad alto tasso adrenalinico: thriller, noir e crime stories per gli amanti del genere. E il sabato notte, il canale si tinge di brivido con la HORROR NIGHT: Questo mese in seconda serata sono da non perdere i primi tre capitoli della saga ispirata al racconto I figli del grano di Stephen King: sabato 11 Grano rosso sangue con Linda Hamilton, sabato 18 Grano rosso sangue: Sacrificio Finale e sabato 25 Grano rosso sangue III: Urban Harvest.



La serie Grano Rosso Sangue (in inglese: "Children of the Corn") nasce nel 1984 con la trasposizione cinematografica di un omonimo racconto di Stephen King, pubblicato nel 1978 nella raccolta "A Volte Ritornano". Il racconto generalmente considerato come non uno dei migliori dell'autore americano, nonostante due personaggio memorabili, come il profeta di "colui che cammina dietro i filari", il rosso Malachia e la presenza di una brava attrice come Linda Hamilton. Il film ha avuto ben otto seguiti, più un remake televisivo nel 2009

Grano rosso sangue

In un viaggio di trasferimento sulle autostrade del Nebraska, Burt, un giovane medico con la sua compagna Vicki investono...il cadavere di un ragazzo. Burt accerta subito che l'infelice è stato assassinato a coltellate. Del criminale nessuna traccia nella sconfinata pianura coltivata a "mais". Sulla base delle reticenti e nebulose informazioni del gestore di una pompa di benzina, la coppia arriva attraverso i campi ad una desolata e vuota cittadina, quella di Gatlin, dove regna un silenzio surreale. E' qui che, poco a poco, Burt e Vicki scopriranno una orribile verità...

Grano rosso sangue: Sacrificio Finale

Gli abitanti di Hemingford, Nebraska, una città vicina a Gatlin, decidono di adottare i bambini superstiti di Gatlin per aiutarli a cominciare una nuova vita. Nel frattempo John Garrett, reporter del World Enquirer, si reca nella cittadina, insieme al figlio Danny con il quale ha un pessimo rapporto, per indagare sugli omicidi commessi dalla setta dei ragazzi. Ma il male è ancora in agguato..

Grano rosso sangue III: Urban Harvest

Due giovani fratelli del paese di Gatlin si ritrovano orfani dopo che il minore uccide il loro violento padre usando strane arti oscure. Il terrore di Gatlin (paese che era stato il teatro degli avvenimenti dei primi due film della serie) diventa allora urbano, dato che i due giovani vengono affidati alle cure di due parenti adottivi nei sobborghi di Chicago. Il minore dei due fratelli, che si era portato alcune pannocchie direttamente dal suo paese, le pianta nel cortile di un magazzino abbandonato, portando Colui che Cammina dietro i Filari in città. Alla fine arriverà a possedere e plagiare i suoi compagni di scuola, e sarà suo fratello a doverlo fermare...