I Delitti del Barlume, il cast: Corrado Guzzanti è Pasquali

Ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, arrivano due nuove storie de I Delitti del BarLume, il doppio imperdibile appuntamento è con "Donne con le palle" e "Ritorno a Pineta". In prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno, disponibili anche on demand su Sky. "Quel giusto mix di ironia e indagine" anche quest'anno saprà conquistarvi e tenervi incollati allo schermo.Si parte dal delitto del posteggio e se ti stai chiedendo cosa succederà in quel di Pineta, puoi fidarti delle parole di Enrica Guidi, la nostra amata "Tizi", mamma alle prese col passeggino, oltre che con il BarLume tutto... Senza troppi giri di parole, in una sola frase Tizi dice che: "Come tutti gli anni, sarà un disastro!". In attesa di scoprirlo con i nostri occhi, guarda il video con Corrado Guzzanti che sul set torna a vestire i panni di Paolo Pasquali, personaggio dall'inconfondibile accento veneto. Cosa ci riserverà il nostro affezionato assicuratore un po’ un truffatore, un po' borderline? Non possiamo anticiparvi niente, e nel frattempo Pasquali si limita a proporre assicurazioni molto speciali, come se fosse la cosa più normale del mondo...

I Delitti del BarLume è una produzione originale Sky Italia in coproduzione con Palomar, scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi e Marco Malvaldi. La regia è di Roan Johnson. Nel cast Filippo Timi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali ed Enrica Guidi.