Ogni anno ili fan di “Guerre Stellari” nel mondo festeggiano lo “ Star Wars Day ”. Tutti al grido di “May The Force Be With You”, ovvero “La Forza sia con te”. Un chiaro gioco di parole, con riferimento a “May The 4th”, tradotto con “4 di maggio”. Sono trascorsi più di 40 anni dall’uscita in sala del primo film della saga, “Star Wars: Episodio IV”, nel 1977. Ecco come sono cambiati i protagonisti della pellicola di George Lucas