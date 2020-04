Contrariamente a quanto si è visto in precedenti adattamenti l’epoca della Reggenza prevedeva boccoli strettissimi, non morbidi, Anche la capigliatura di Emma (Anya Taylor Joy) , ricreata dalla hair and make up designer Marese Langan racconta una storia: se all’inizio è perfetta, contenuta come la nostra protagonista, nel corso del film diventa un pochino più disordinata, si lascia andare, insomma, come lei stessa.