Alessandro Roja: le foto più belle dell'attore

Dopo il grande successo televisivo della serie tratta dall’omonimo libro di Giancarlo De Cataldo, “Romanzo criminale”, Alessandro Roja ha visto spalancarsi le porte del cinema. Sono arrivati, uno dopo l’altro, prima piccoli ruoli e poi parti sempre più importanti. Da “Feisbum! Il film” a “Magnifica presenza”, da “Diaz - Don’t clean up this blood” a “Song ‘e Napule”. L’attore è anche molto richiesto come protagonista di fiction televisive: è stato nel cast di “Distretto di polizia”, “Don Matteo”, “È arrivata la felicità”, “Tutto può succedere”, “1992” e “La compagnia del cigno”. Nel 2014 ha ricevuto la candidatura ai Nastri d’argento e al Globo d’oro come miglior attore protagonista per “Song ‘e Napule” dei Manetti Bros. Nello stesso anno ha ricevuto il Nastro d’argento come miglior attore di cortometraggio per “La fuga”.

Alessandro Roja ha anche una vita privata molto soddisfacente: nonostante sia molto geloso della sua privacy, l’attore condivide sui social alcuni dei momenti con la sua famiglia. Sposato dal 2013 con Claudia Ranieri, figlia dell’allenatore di calcio Claudio Ranieri, condivide con la moglie anche la professione. Non solo Claudia - che è direttrice di un’agenzia di comunicazione che gestisce diversi vip - è anche la sua agente, ma la coppia ha anche lanciato sul mercato un brand di profumi unisex chiamato Familia-familia. Il loro primo incontro è avvenuto in una trattoria di Trastevere ma l’amore è sbocciato dopo qualche tempo. Dal matrimonio sono nati due bambini: Orlando, venuto alla luce nel novembre del 2014 e Dorotea, nata a fine aprile 2019. È stato lo stesso Alessandro Roja, attraverso un post sul suo account Instagram, a dare la notizia ai follower del lieto evento. L’attore è tifoso della Roma ed è anche molto sportivo: corre a giorni alterni per circa 16 chilometri e fa palestra.

Alessandro Roja è tra i protagonisti di “Restiamo amici”, film di Antonello Grimaldi con Michele Riondino e Violante Placido, al cinema dal 4 luglio 2019.