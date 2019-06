Omar Sy: le foto più belle dell'attore

Figlio di una donna delle pulizie originaria della Mauritania e di un operaio senegalese, Omar Sy è nato in Francia nel 1978, quarto di otto figli. A 18 anni, per caso, scopre di avere talento comico e forma un duo con Fred Testot. I due attori cominciano a esibirsi con spettacoli di cabaret sia in radio che in tv, diventando subito popolari. Nel frattempo, Omar prende parte anche ad alcuni film, in ruoli minori. Nel 2006 arriva un’altra grande occasione, con il film “Primi amori, primi vizi, primi baci” di Olivier Nakache e Eric Toledano. La pellicola ha un grandissimo successo in Francia e la popolarità di Omar Sy aumenta.

I due registi lo vogliono anche per altri film: “Troppo amici” del 2009 ma soprattutto per “Quasi amici” del 2011, in cui l’attore recita accanto a François Cluzet. La pellicola ha un successo planetario e diventa uno dei film francesi più visti di sempre. Omar Sy si aggiudica anche il César come miglior attore. Il grande riscontro ottenuto da “Quasi amici” gli apre anche le porte di Hollywood e l’attore prende parte a “X-Men - Giorni di un futuro passato”, “Good people” e “Jurassic World”, tra gli altri. Arrivano poi “Inferno” e “Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse” ma soprattutto “Mister Chocolat”, sulla storia di Rafael Padilla, il primo artista nero a calcare le scene di un teatro in Francia verso la fine dell'800. Attualmente, Omar Sy è al cinema con “Wolf Call - Minaccia in alto mare”, pellicola diretta da Antonin Baudry in cui recita accanto a François Civil.

Nella vita privata, Omar Sy è sposato dal 2007 con Hélène, responsabile di un’associazione che si occupa di far sorridere i bambini ricoverati in ospedale. Dal matrimonio, la coppia ha avuto ben 5 figli.