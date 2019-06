Octavia Spencer: le foto più belle dell'attrice

Nata a Montgomery, in Alabama, nel 1972, Octavia Spencer è la sesta di sette figli. A 13 anni perde suo padre, mentre a 18 rimane orfana anche di madre. Dopo il diploma, si dedica alla recitazione, sua grande passione fin da bambina, e si laurea in letteratura inglese alla Auburn University.

Il suo primo lavoro nel cinema non arriva come attrice, bensì come addetta al casting. Octavia lavora al film “The Grass Harp” con Sissy Spacek e al film della Disney “Le avventure di Tom Sawyer ed Huck Finn”. L’occasione arriva nel 1996, quando, sempre come addetta al casting, viene notata dal regista Joel Schumacher, che rimane colpito dal volto della ragazza e le affida un piccolo ruolo nel film “Il momento di uccidere”, con Sandra Bullock e Samuel L. Jackson.

Inizia così la carriera cinematografica di Octavia Spencer, con piccoli ruoli in commedie di successo come “Mai stata baciata”, “Da ladro a poliziotto”, “Una bionda in carriera” e in serie tv come “E.R. Medici in prima linea”, “X-Files”, “Chicago Hope”. Successivamente, le vengono affidati ruoli sempre più importanti in serie tv come “Ugly Betty”, “Medium”, “CSI: Scena del crimine” e “Big bang theory”.

Dopo una piccola parte anche nel film di Gabriele Muccino “Sette anime”, nel 2011 arriva la svolta, con il ruolo della cameriera Minnie nel film di Tate Taylor “The Help”. L’interpretazione le vale l’Oscar come miglior attrice non protagonista, un BAFTA Award, un Guild Award e un Golden Globe.

A quel punto, le si spalancano le porte del successo e la vediamo in “Smashed”, “Blues for Willadean”, “Fruitvale Station”, “Snowpiercer” e “Il diritto di contare”, per cui riceve la sua seconda nomination agli Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista. La terza candidatura nella stessa categoria arriva nel 2017 per il ruolo di Zelda Delilah Fuller nel pluripremiato “The shape of water - La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro.

Tate Taylor l’ha voluta nuovamente con se nell’horror-thriller “Ma”, nelle sale italiane a partire dal 27 giugno.