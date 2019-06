Nureyev - The White Crow: le foto più belle dell'attore protagonista Oleg Ivenko

Nelle sale dal 27 giugno, “Nureyev - The white crow” racconta la storia del più grande danzatore del XX secolo, Rudolf Nureyev. A dirigere il film, l’attore e regista inglese Ralph Fiennes, nei panni del “tartaro volante” il giovane ballerino ucraino Oleg Ivenko.

Ivenko, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Kazan, è alla sua prima esperienza come attore ed è stato scelto da Fiennes per la somiglianza fisica con Nureyev. Il ballerino racconta di non aver mai pensato di poter recitare in un film prima: «tutto è capitato per fortuna, per una coincidenza di eventi. Un regalo del destino: mai avrei neppure immaginato di diventare attore», ha dichiarato in un’intervista.

Oleg Ivenko ha soli 22 anni ma già una carriera di tutto rispetto come danzatore: a 5 anni sua madre lo iscrisse a una scuola di balletto a Karkhov, la sua città di origine, solo perché era più vicina rispetto alla scuola calcio. A 15 anni si trasferì a Minsk, in Bielorussia, per continuare gli studi. A 18 anni iniziò a ballare a Kazan, al Teatro d’Opera e Balletto. Dopo aver vinto molti concorsi, è oggi “artista onorato” del Tatarstan.

Per interpretare Rudolf Nureyev, Oleg ha visto molti video, letto libri e biografie sul grande ballerino, ma è stato soprattutto Ralph Fiennes a dargli indicazioni sulla performance di attore: «Riguardo al modo di danzare abbiamo cercato di emulare la sua plasticità, le pose, la maniera».

Oggi Oleg Ivenko studia recitazione e ha un agente a Londra che lo segue nella doppia carriera di ballerino e attore. Come tutti i ragazzi della sua età, Oleg ha anche un profilo Instagram costantemente aggiornato.