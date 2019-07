Luke Evans: le foto più belle dell'attore

Negli ultimi anni lo abbiamo visto in numerosi film, alcuni dei quali sono stati dei veri e propri successi al botteghino: Luke Evans è certamente uno degli attori più richiesti del momento. Un traguardo niente male se si considera che si è avvicinato al cinema da soli dieci anni.

Gallese, classe 1979, Evans ha cominciato a recitare in teatro dopo aver ottenuto il diploma al The London Studio Centre di King’s Cross, nel 2000, riscuotendo grande riscontro da parte della critica specializzata.

Nel 2009, Luke decide di tentare con il cinema e, dalla prima parte nel film “Sex & Drugs & Rock & Roll” di Mat Whitecross, non si è più fermato. Sono arrivati poi “Scontro tra Titani”, “Blitz” e il ruolo di Aramis ne “I tre moschettieri” di Paul W.S. Anderson. È stato poi Zeus in “Immortals” di Tarsem Singh Dhandwar. In “Dracula Untold” di Gary Shore è stato un sensuale Dracula. La lista dei film interpretati da Luke Evans negli ultimi dieci anni è lunga e comprende anche il grande successo del 2016 “La ragazza del treno” con Emily Blunt. Nel 2017 è invece Gaston nel remake live action “La Bella e la Bestia” accanto a Emma Watson. Attualmente, l’attore è al cinema con “Ma” di Tate Taylor, uno dei tre film del 2019 che lo vedono tra gli interpreti.

Dichiaratamente omosessuale, Luke Evans ha sempre sostenuto che il suo coming out non l’ha minimamente intralciato sul lavoro, per cui gli sono sempre stati offerti ruoli di ogni genere. Dopo una relazione con il noto modello spagnolo Jon Kortajarena, l’attore sembrerebbe essere single al momento. Evans ha anche dichiarato di essere stato vittima di bullismo da bambino, soprattutto nel periodo in cui girava con i genitori, Testimoni di Geova.