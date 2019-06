Ethan Hawke: le foto più belle dell'attore

4 candidature agli Oscar in carriera per Ethan Hawke, attore attualmente al cinema con “Rapina a Stoccolma"

Nato nel 1970 ad Austin, in Texas, Ethan Hawke ha cominciato la carriera di attore giovanissimo. All’età di 14 anni è tra i protagonisti di “Explorers”, il film di fantascienza che lanciò River Phoenix. Successivamente ha studiato teatro, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti ed è fondatore e direttore artistico della prima compagnia teatrale della città di New York, la Malaparte Theater Company.

Il successo per Ethan Hawke arriva con “L’attimo fuggente” di Peter Weir, in cui è uno degli studenti del professor Keating, interpretato da uno straordinario e indimenticabile Robin Williams. In seguito sono poi arrivati film come “Giovani, carini e disoccupati”, “Prima dell’alba”, “Gattaca - La porta dell’universo”, “Paradiso perduto”, “Training day”, per cui ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar.

Ethan Hawke è anche sceneggiatore e scrittore e nel 2014 e 2015 ha ricevuto altre due nomination agli Oscar per la sceneggiatura di “Before sunset - Prima del tramonto” e di “Before Midnight”. La quarta candidatura è arrivata nel 2015 come miglior attore non protagonista per “Boyhood”. Come scrittore ha pubblicato due romanzi, “Amore giovane” e “Mercoledì delle ceneri”.

Ethan Hawke è stato sposato dal 1998 al 2004 con Uma Thurman. Dal matrimonio sono nati due figli: Maya Ray, anch’ella attrice, e Levon Roan. Nel 2008 l’attore ha sposato Ryan Shawhughes, ex baby-sitter dei suoi figli. Da questo secondo matrimonio, sono nate altre due figlie: Clementine Jane e Indiana.

L’attore è attualmente al cinema con “Rapina a Stoccolma”, di Robert Budreau, ispirato alla storia che ha portato all’identificazione della patologia nota come Sindrome di Stoccolma. Accanto a Ethan Hawke, anche Noomi Rapace e Mark Strong.