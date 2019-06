Arrivederci Professore: le foto del film con Johnny Depp

Esce nelle sale italiane giovedì 20 giugno l’ultima pellicola interpretata da Johnny Depp, “Arrivederci professore”. Diretto da Wayne Roberts, il film è distribuito da Notorious Pictures.

La storia è quella di Richard, interpretato da Johnny Depp, cinquantenne professore di letteratura inglese, che scopre di avere un cancro ai polmoni in stato avanzato. Gli restano solo pochi mesi di vita, per cui l’uomo decide di non ricorrere ad alcun tipo di cura e di vivere i giorni che gli restano in maniera diversa rispetto a quanto fatto fino a quel momento. A cominciare dai suoi studenti, che spinge a volere di più dalla vita, cacciando via dall’aula tutti coloro che non sono interessati all’apprendimento. Si abbandona quindi ai vizi e ai piaceri della carne: fumo, alcol e sesso occasionale, pur avendo una moglie a casa. La moglie Veronica, interpretata da Rosemarie DeWitt, intanto lo tradisce con il rettore dell’università. Nei panni della figlia Olivia, la giovane Odessa Young. Gli altri attori del cast sono Zoey Deutch, Ron Livingston, Danny Huston e Siobhan Fallon Hogan.

Nonostante una sceneggiatura poco complessa, Johnny Depp riesce a costruire un personaggio credibile. Per l’ambientazione, “Arrivederci professore” è stato paragonato a “L’attimo fuggente” di Peter Weir, con Robin Williams nei panni del professore che invita i suoi ragazzi a mordere la vita e a cogliere l’attimo. Il film è una commedia nera con dei tratti in comune anche con “American Beauty”, con la crisi dell’uomo di mezza età che decide di venire allo scoperto e non fingere più.