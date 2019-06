Diane Keaton: le foto più belle dell'attrice

Attrice originale e poliedrica, Diane Keaton ha all’attivo una carriera cinquantennale, nel corso della quale è riuscita a dare la sua caratteristica impronta a ogni pellicola interpretata. Nata come attrice di teatro, la Keaton deve il suo successo all’incontro con Woody Allen, con cui avrà una lunga relazione e con cui girerà sette film. Proprio per “Io e Annie”, pellicola che consacrò il regista a livello internazionale, Diane Keaton si aggiudicò l’Oscar come miglior attrice. Con Allen, l’attrice è sempre rimasta in ottimi rapporti e il regista ha parlato in seguito di Diane Keaton come del grande amore della sua vita.

Un altro amore importante nella vita di Diane Keaton è stato Warren Beatty, conosciuto sul set di “Reds”, da lui diretto e interpretato, che le fruttò una seconda nomination agli Oscar. La storia con Beatty terminò poco dopo e, successivamente, l’attrice ebbe una relazione con Al Pacino, con cui aveva girato “Il Padrino - Parte III”.

Una delle caratteristiche che fanno di Diane Keaton un’attrice apprezzata da tutti è il suo grande senso dell’umorismo e la spontaneità con cui ha sempre calcato le scene. L’attrice è una fiera sostenitrice della bellezza autentica e condanna da sempre l’utilizzo della chirurgia estetica. Inoltre, grazie al suo stile inconfondibile, è riuscita a essere molto apprezzata anche per il suo look eccentrico e originale.

Pur avendo avuto diverse relazioni importanti, Diane Keaton non si è mai sposata ma ha adottato due bambini: Dexter nel 1996 e Duke nel 2001.

L’ultimo film a cui l’attrice ha preso parte è “Book Club - Tutto può succedere” di Bill Holderman, in cui recita accanto a Jane Fonda, Candice Bergen e Andy Garcia.