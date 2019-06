Jessica Chastain: le foto più belle dell'attrice

In attesa di vederla nel secondo capitolo di IT, godiamoci la bella Jessica Chastain nell’ultimo capitolo della saga degli X-Men

L’attrice è attualmente in tutte le sale con “X-Men: Dark Phoenix”, epilogo della fortunata saga dei mutanti del Marvel Cinematic Universe. In autunno, invece, Jessica Chastain sarà al cinema con “IT - Capitolo due”, sequel dell’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King.

Californiana, classe 1977, Jessica Chastain è un’attrice e produttrice molto determinata, che si è saputa imporre nel vasto panorama cinematografico mondiale. Da sempre grande sostenitrice della parità tra i sessi, ha sempre difeso il suo punto di vista, scontrandosi spesso con i media: «Noi donne nel cinema non abbiamo ancora la parità. Ho creato una mia società di produzione proprio per migliorare la rappresentanza femminile in ogni aspetto di questo settore. Mi sono prefissa inoltre un obiettivo: ogni anno lavoro con una regista. Tutti noi possiamo darci dei traguardi».

Jessica Chastain il 10 giugno 2017 ha sposato Gian Luca Passi di Preposulo, manager di Moncler. Il matrimonio è avvenuto a Villa Tiepolo Passi, vicino Treviso, di proprietà della famiglia dello sposo. Il 4 aprile 2018 è nata la loro prima bambina, Giulietta, da madre surrogata.

L’attrice è vegana ed è anche testimonial di diversi brand di moda. Molto attiva anche in cause benefiche, dopo il suicidio della sorella si è interessata ad aiutare i malati di depressione ed è molto vicina alle associazioni che sensibilizzano sul bullismo e sulle malattie mentali.

Dopo aver recitato in teatro e in alcune serie televisive, Jessica Chastain ha debuttato al cinema nel 2008 con il film “Jolene”. In seguito, ha preso parte al fortunato “The Tree of Life”, vincitore della Palma d’Oro nel 2011 e a “The Help”, con cui ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. La seconda è arrivata nel 2012 con “Zero Dark Thirty”, che le è valso il Golden Globe come miglior attrice.