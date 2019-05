Maria Fernanda Candido: le foto più belle dell'attrice

Modella e attrice brasiliana, Maria Fernanda Cândido è tra i protagonisti de “Il traditore”, film di Marco Bellocchio e in concorso al Festival di Cannes. Accanto a Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio, l’attrice interpreta Cristina, la moglie di Tommaso Buscetta. Un’autentica sorpresa per il pubblico e la critica che hanno potuto assistere finora al film uscito il 23 maggio. Famosa per la partecipazioni a telenovelas cult come “Terra Nostra” e “Vento di Passione”, Maria Fernanda Cândido è considerata la “Sofia Loren brasiliana” e all’età di 45 anni, festeggiati proprio durante il Festival di Cannes, ha coronato un autentico sogno. Il personaggio di Cristina ha fin dall’inizio attirato le sue attenzioni al punto tale da volerla incontrare ma per ragioni di sicurezza la donna ha fatto perdere le sue tracce e l'incontro non è mai avvenuto.

«Impersonarla è stata una bella sfida. È una figura complessa. Donna colta (parla sette lingue), famiglia importante, avvocato… Poi a Rio conosce lui – che le confessa subito di avere problemi con la giustizia, pur tacendo sull’appartenenza a Cosa Nostra – ed è amore a prima vista. Una passione travolgente che la porta a scontrarsi con il padre». “Il traditore” è il primo film italiano interpretato da Maria Fernanda Cândido che vanta una lunga carriera televisiva nel suo paese. Dopo aver debuttato con la serie “A llha do Biquíni”, ha conquistato il successo internazionale con “Terra nostra”, telenovela del 1999. L’anno successivo è stato il turno di “Vento di passione”, mentre nel 2002 ha partecipato anche alle riprese di “Terra nostra 2”. Negli ultimi 15 anni sono ben 13 le telenovelas interpretate dall’attrice, autentica star in Brasile. Ora il debutto internazionale al cinema in un film che amato e apprezzato dal primo giorno: «Il Festival del Cinema di Cannes ci regala, anno dopo anno, il meglio del cinema mondiale: essere parte di un film che è in competizione è un'assoluta gioia»