Mena Massoud: le foto più belle dell'attore

Mena Massoud è tra i protagonisti di "Aladdin", il live action targato Disney e che esce nelle sale italiane il 22 maggio. Diretto da Guy Ritchie annovera nel cast anche Naomi Scott (la Principessa Jasmine), Will Smith (il Genio) e Marwan Kenzari (Jafar).

Nato in Egitto, Mena Massoud è poi emigrato a Markham, in Canada insieme a tutta la sua famiglia. Iscritto inizialmente all’Università di Toronto, ha optato poi per la Ryerson University per studiare recitazione. Una scelta nata anche grazie a Robin Williams, il suo attore preferito: «È stato un’ispirazione in tutto ciò che ha fatto. Era un attore incredibilmente completo, sono cresciuto guardando “Mrs. Doubtfire” e penso che sia stato molto sottovalutato nel corso della sua carriera». Prima di recitare nel live action della Disney, aveva interpretato il ruolo di Tarek Kassar nella serie televisiva “Jack Ryan”. Uscito nel 2018 con sei episodi, si tratta della sua prima produzione di successo anche se come detto recita da ormai dieci anni. In tv dal 2011 al 2018 è apparso in numerose serie come “The 99”, “Open Heart”, “Nikita”, “Combat Hospital”, “King” e “Saving Hope”. Una lunga gavetta televisiva che gli ha permesso poi di debuttare al cinema e di lavorare in pianta stabile per il mondo di Hollywood. Dopo un paio di cortometraggi tra il 2011 e il 2014, Mena Massoud ha debuttato al cinema con “Let’s Rap” e ha poi partecipato al film “Ordinary Days”. Il 2019 sembra l’anno della svolta, sono infatti quattro i film destinati ad uscire nei prossimi mesi. Dopo “Aladdin”, Mena Massoud sarà il protagonista di “Run This Town”, “Warning and Reprisal” e “Strange but True”. Tutti i film sono attualmente in post e in pre-produzione, con date di uscita verso la fine del 2019.

Tra gli interessi di Mena Massoud c’è anche il mangiare sano e vegano. Ha infatti finanziato l’azienda “Evolving Vegan” che visita le città per trovare i migliori ristoranti "fitosanitari". Il suo sito web condivide regolarmente anche ricette vegane e ha in progetto di trasformarle in un libro.