Valeria Solarino su Instagram: le foto più belle

Una candidatura ai David di Donatello e una carriera divisa tra cinema, teatro e televisione: Valeria Solarino è tra le attrici italiane più apprezzate dalla critica. Nata in Venezuela da genitori italiani (papà siciliano e mamma torinese), Valeria è cresciuta a Torino, dove, dopo essere entrata nella scuola del Teatro Stabile, viene notata da Mimmo Calopresti che la sceglie per un piccolo ruolo nel suo “La felicità non costa niente”. Da allora, l’attrice non si è più fermata, recitando in diverse pellicole di successo, tra cui “Che sarà di noi” di Giovanni Veronesi. Sul set, nasce una forte simpatia con il regista toscano e i due intraprendono una relazione. Entrambi molto discreti, Valeria Solarino e Giovanni Veronesi sono una coppia da 15 anni ma non amano molto vivere il loro amore davanti ai flash dei fotografi. Per questo motivo, nonostante l’attrice sia molto attiva su Instagram con post e stories, è rarissimo trovare foto con il compagno. Nelle immagini pubblicate sui social, Valeria Solarino è spesso in compagnia del suo cane o in momenti di pausa tra un set e l’altro. Una delle grandi passioni dell’attrice è lo sport, gioca infatti a tennis da qualche anno. Piccola curiosità proprio sui motivi che l’hanno spinta ad avvicinarsi a questo sport: «Tutto è cominciato leggendo “Open” di Andre Agassi. Tecnica, forza fisica e mentale, ti obbliga a essere concentrato» ha dichiarato in un’intervista. Valeria Solarino è anche appassionata di calcio ed è tifosa della Juventus.

Dal punto di vista professionale, l’attrice è attualmente in teatro con “Misantropo” insieme a Giulio Scarpati, mentre, al cinema, è nel cast dell’ultimo film di Giovanni Veronesi “Moschettieri del re - La penultima missione”. L’altro film interpretato nel 2018 è “Quanto basta”, commedia delicata e intelligente di Francesco Falaschi in cui Valeria Solarino recita accanto a Vinicio Marchioni.