James Franco e il fratello Dave: le foto più belle

James Franco non ha bisogno di presentazioni:. Arrivato al successo grazie al ruolo dinel biopic “James Dean - La storia vera” diretto da Mark Rydell, l’attore ha poi dato grande prova di versatilità recitando in film come “Spiderman”, “Strafumati” o “Milk”, dove è Scott Smith, il compagno di Harvey Milk, interpretato da Sean Penn. Il ruolo che gli fa avere la candidatura agli Oscar è quello dello scalatore Aron Ralston nel film “127 ore” di Danny Boyle . Come regista, James Franco ha diretto cortometraggi, documentari, alcuni episodi della serie tv “ The Deuce - La via del porno ” e alcuni film. Tra questi, “”, sull’amicizia tra Greg Sestero e Tommy Wiseau, artefice del film di culto “The Room”. Nei panni di Wiseau e Sestero, James Franco e. Proprio quest’ultimo, dopo alcune piccole parti in alcune serie tv e dopo essere stato per anni solo “il fratello di”, è riuscito a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel cinema. Più giovane di James di 7 anni (è del 1985 mentre James è del 1978), Dave condivide con il fratello un grande fascino ma, mentre il maggiore ha quell’aria scanzonata e ribelle che fa girare la testa, il più piccolo ha l’aspetto del classico bravo ragazzo. Anche dal punto di vista sentimentale, i due fratelli non potrebbero essere più diversi:che non ha ancora trovato la donna che gli ha fatto cambiare idea, mentre. Diversi anche nel look: eccentrico e anticonformista James quanto sobrio e composto Dave. I fratelli Franco sono in realtà 3: tra James e Dave c’è anche, che però ha preferito stare alla larga dal mondo dello spettacolo e dedicarsi alla pittura.