Donatella Finocchiaro: le foto più belle

La maturità classica e la laurea in giurisprudenza non hanno impedito adi dedicarsi, anima e corpo, a quella che è da sempre stata la sua più grande passione: la recitazione. Una vocazione, più che altro, che l’ha portata a entrare al Teatro Stabile di Catania, la sua città, dove è nata nel 1971. Lo studio e l’impegno con cui ha sempre affrontato questo mestiere l’hanno portata ad essere una delle attrici più apprezzate della sua generazione e, con oltre 50 film - tra cinema e televisione - anche una delle più attive. Una carriera cinematografica cominciata nel 2002 con “” di Roberta Torre, in cui interpreta il ruolo della protagonista e con cui riceve le sue prime nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’argento. Inoltre, sempre per questa interpretazione, ottiene il. Successivamente, Donatella Finocchiaro ha recitato nei film dei più grandi registi italiani: da Giuseppe Tornatore a Marco Bellocchio, da Mimmo Calopresti a Pupi Avati. Una delle sue ultime interpretazioni al cinema è in “ Capri-Revolution ” di Mario Martone , con cui è stata. Nel 2011, Donatella Finocchiaro esordisce anche come regista nel 2011 con “Andata e ritorno”, un documentario su Catania presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Parallelamente all’attività cinematografica e televisiva , l’attrice ha continuato a calcare i palcoscenici teatrali, lavorando con registi come Luca Ronconi, Ninni Bruschetta, Mario Missiroli.Nella vita privata, Donatella Finocchiaro è stata sposata per un breve periodo con l’attore di teatro Bruno Torrisi, mentre da 8 anni è la compagna di, regista e montatore, da cui ha avuto, nel 2014, la figlia Nina.