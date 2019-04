Emma Watson: le foto più belle su Instagram

Dopo aver interpretato Hermione Granger dal 2001 al 2011 nella saga dedicata ad Harry Potter, Emma Watson è riuscita a costruire una straordinaria carriera da attrice ma anche a dimostrare tutto il suo stile, la sua intelligenza e la sua cultura. Nel corso degli anni si è dedicata a tantissime cause umanitarie e a progetti socialmente utili per la comunità, un impegno che si evince dai suoi social. In particolare la sua passione smisurata per i libri viene confermata dai tanti suggerimenti che condivide con i suoi fan. Inoltre non perde occasione per far sentire la sua voce di donna adulta e impegnata, nasconde libri qua e là per New York e poi twitta gli indizi per farli trovare ed è seguitissima sui social.

Recentemente una sua foto da piccola e scattata dall'attore Tom Felton (Draco Malfoy nella saga di Harry Potter), ha riacceso l'attenzione dei milioni e milioni di fan della serie che sperano in una relazione tra i due attori. Per ora entrambi hanno sempre confermato l'amicizia di lunga durata che li lega e non hanno mai parlato di altro. Nel frattempo Emma Watson non esclude la sua attività da attrice e negli ultimi anni è stata protagonista di tantissime pellicole di successo come "Noi siamo infinito", "Bling Ring", "The Circle" e il live action de "La Bella e la Bestia". Quest'ultima pellicola ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo.