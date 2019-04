Alessandro Gassmann e la moglie Sabrina Knaflitz, le foto più belle

Sono una delle coppie più belle dello spettacolo italiano e anche una delle più discrete: stiamo parlando di Alessandro Gassmann e sua moglie Sabrina Knaflitz. Entrambi attori, sono sposati dal 1998 ma stanno insieme da 5 anni prima. Un matrimonio che va avanti da più di vent’anni senza scandali né pettegolezzi e che gli ha regalato la gioia di un figlio, Leo, diventato popolare per la sua partecipazione al talent di Sky X Factor. Come ha raccontato in una recente intervista, al matrimonio in Toscana erano presenti solo 18 invitati, tra cui anche il grande Vittorio Gassmann, che sarebbe scomparso due anni dopo. Sabrina era già in attesa del piccolo Leo, nato nello stesso anno. La coppia non ama condurre una vita mondana e, a parte le occasioni ufficiali, è raro trovarli a feste ed eventi. Abbiamo selezionate alcune delle foto più belle di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz.

