Margot Robbie: scopri la star australiana

Con il sexy costume di Harley Quinn, Margot Robbie ha fatto impazzire il Joker Jared Leto, l'incantatrice Cara Delevinge, il maritoTom Ackerley e gli spettatori di tutto il mondo. Ma oltre a Suicide Squad , l'attrice australiana all'età di 28 anni, ha gia lasciato il segno. Basti Pensare alla sua intepretazione in Wolf of Wall Street a fianco di Leonardo di Caprio , alla commedia Focus con Will Smith, al cameo di La grande scommessa, alla Jane di The Legend of Tarzan, alla pattinatrice di Tonya

Nell'attesa di vederla in Once Upon a time in Hollywood, ecco una fotogallery di Margot Robbie con i suoi scatti più intriganti