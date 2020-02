Il cast di C'era una volta a Hollywood , fra i candidati all'Oscar per il Miglior film @Getty Images

Bisognerà aspettare il 9 febbraio per sapere chi, tra i nove film candidati, porterà a casa la statuetta più ambita del mondo del cinema (SEGUI LA PREMIAZIONE SUL CANALE 303) . Al botteghino, il pubblico premia Joker e C’era una volta a Hollywood

Manca pochissimo alla notte degli Oscar® 2020, ormai arrivati alla 92esima edizione. Il premio al Miglior film - la categoria più ambita - divide spesso pubblico e critica e a pochi giorni dalla premiazione, impazzano i pronostici sui vincitori. Intanto, il botteghino parla chiaro: Todd Phillips e Quentin Tarantino possono stringersi la mano, Joker e C’era una volta a Hollywood sono i titoli che il pubblico ha amato di più. Il trionfo mondiale di Joker e C’era una volta a Hollywood Dagli Stati Uniti al mondo intero: il Joker di Phillips supera i 96 milioni di dollari al box office in un solo fine settimana, sfondando il muro del miliardo a livello mondiale. La pellicola con Joaquin Phoenix, vincitrice del Leone d’Oro all’ultimo Festival di Venezia, vanta il maggior numero di nomination agli Oscar 2020®: ben undici, tra cui Miglior film, Miglior attore protagonista e Miglior regista. Il botteghino premia anche C’era una volta a Hollywood: la nona pellicola di Quentin Tarantino, con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie, ha incassato più di 42 milioni nel week end di apertura negli Stati Uniti, superando complessivamente i 370 milioni. Secondo solo a Joker, C’era una volta a Hollywood si prepara agli Oscar® con dieci nomination: oltre al Miglior film, Tarantino e Phillips si daranno battaglia come registi, mentre Di Caprio e Phoenix si contenderanno la statuetta come Miglior attore protagonista.

Se non visualizzi il grafico CLICCA QUI

Piccole Donne premiato al box office italiano

Se Joker e C’era una volta a Hollywood mettono d’accordo tutto il mondo, gli altri film in nomination hanno goduto di un’accoglienza diversa, paese per paese. Piccole Donne, la pellicola di Greta Gerwig adattamento del grande classico letterario dell’800, ha avuto un profitto tiepido rispetto ai concorrenti: l’incasso al botteghino mondiale si aggira intorno ai 146 milioni di dollari, superando in classifica soltanto Jojo Rabbit di Taika Waititi, mentre in Italia il film con Saoirse Ronan ed Emma Watson scala la vetta del box office e si piazza al terzo posto, dopo Joker e il lavoro di Tarantino.

Tra i film nominati, anche Storia di un matrimonio e The Irishman, esclusi dai grafici per insufficienza di dati.

Se non visualizzi il grafico CLICCA QUI

Academy Vs Box office: chi vincerà?

Non sempre la vittoria agli Oscar® coincide con il successo al box office: nel 2018, quando i numeri del botteghino davano per vincitore Dunkirk, Christopher Nolan si è visto soffiare il premio da La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro. Lo stesso è accaduto nel 2019, quando i numeri del box office mettevano sul podio, nell’ordine, Black Panther, Bohemian Rhapsody e A Star is Born, mentre l’ambita statuetta è stata assegnata a Green Book.

Quest’anno il giudizio dell’Academy saprà incontrare il parere del pubblico? La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta sul canale 303 di Sky.

Con la collaborazione di Micaela Ferraro