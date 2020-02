Vacanze di lusso e prodotti esclusivi per la cura del corpo. Ma anche gadget smart e dispositivi wearable. Ecco gli omaggi che riceveranno quest’anno gli attori in lizza per l’Academy Award®: la cerimonia sarà trasmessa domenica 9 febbraio sul canale 303 di Sky

di Floriana Ferrando

Sex toys (di lusso, certo) e barrette di cioccolata alla Cannabis sono solo alcuni dei bizzarri regali trovati nel corso degli anni all’interno dell’Oscar Gift Bag, la selezione di prodotti che attori, attrici e registi in lizza per l’Oscar® (SCOPRI I NOMINATI) ricevono in dono da alcune aziende, che così puntano a promuovere il loro brand e a farsi conoscere ad Hollywood.

Tutti vincono agli Oscar

Non si tratta di un’iniziativa dell’Academy: dietro all’Oscar Gift Bag (soprannominata "Everyone Wins") c’è la società di marketing di Los Angeles, Distinctive Assets che, in collaborazione con aziende e sponsor, da ormai vent’anni invia ai 25 attori e registi nominati un pacco doni a 6 zeri (la Gift Bag del 2019 aveva un valore stimato di 148 mila dollari). Insomma, non tutti porteranno a casa l’ambita statuetta, ma il premio di consolazione non è niente male… Il fondatore di Distinctive Assets, Lash Fary (nel 2016 citato dall'Academy per violazione del marchio) spiega che l'obiettivo dei regali non è impressionare con il loro valore, piuttosto quello di celebrare i talenti di Hollywood e premiarli con regali divertenti: "Un grande regalo non ha nulla a che fare con il costo", afferma.



La più ricca di sempre

"Anche se non pubblichiamo più una valutazione ufficiale, il sacco regalo di quest'anno è uno dei migliori che abbiamo mai assemblato. Sono davvero entusiasta per i candidati che lo riceveranno", commenta Fary: secondo alcune stime, l’Oscar Gift Bag 2020 varrebbe 215 mila dollari, 70 mila bigliettoni in più rispetto allo scorso anno. Niente male, se si considera che il solo valore commerciale della statuetta degli Oscar - placcata in oro 24 carati - costa 400 dollari appena, a cui si va ad aggiungere, poi, il valore legato al prestigio del più ambito riconoscimento cinematografico nel mondo.



Oscar Gift Bag 2020, cosa ci sarà?

Una crociera di 12 giorni all-inclusive intorno al Circolo Polare Artico (del valore di oltre 60 mila dollari), uno yacht capace di ospitare fino a 220 ospiti con servizio di maggiordomo incluso, una gita in sottomarino in grado di immergersi fino a 1.000 piedi di profondità, un soggiorno nell'unico faro attivo in Spagna, Faro Cumplida: i viaggi in terre lontane sono da sempre uno dei must della Gift Bag assegnata ai nominati agli Oscar. Ma non è tutto: per la cura della persona troviamo numerosi prodotti per il corpo e il make-up, nonché una seduta di ringiovanimento presso lo studio del Dottor Konstantin Vasyukevich di New York, molto amato dalle celebrità. E ancora, come fare a meno di una giornata di shopping (con personal shopper al seguito, ovviamente)? O di un ritratto su vetro realizzato dall’artista John Thoman? Se l’imbarazzo della scelta dovesse stressare i vip, niente paura: le star possono fare appello ai servizi della personal life coach Jessica McGregor Johnson, per una sessione individuale “anti-fobie”.



Dalla porta blindata alla brain band

Fra i gadget più curiosi inseriti all’interno del pacco regali di quest’anno c’è un buono per una porta blindata antiproiettile, un vaporizzatore placcato in oro (Leonardo Di Caprio, che è solito ‘svapare’ durante gli eventi mondani, ha ispirato l’idea), una degustazione di cioccolata alla Cannabis, e - per chi ha a cuore la salute - il Peezy Midstream, una speciale coppetta per la raccolta delle urine che assicura una migliore accuratezza in vista dei prossimi esami medici. E ancora, oltre alla biancheria intima smart, per le star stressate c’è Muse, l’accessorio per la meditazione che aiuta a mantenersi concentrati (del valore di oltre 300 dollari).



