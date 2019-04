La serata è stata aperta dallo studio di Sky Cinema, condotto da Francesco Castelnuovo, insieme a Gianni Canova dalle 22.50, che è stato visto nel complesso da circa 255 mila spettatori medi. A seguire, dalle 00.30, il Pre-Show con la sfilata di stelle sul red carpet, hanno raccolto in media davanti alla tv circa 295 mila spettatori complessivi, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar®, dalle 2.00 su Sky Cinema Oscar®, Sky Uno e TV8, è stata vista da circa 173 mila spettatori medi complessivi, con una share dell’11,04% per tutta la cerimonia e un picco del 16,2% di share alle 4.42 subito dopo l’intervento sul palco di Barbra Streisand.



Per rivedere il best of della cerimonia, è disponibile su Sky On Demand “Il meglio della notte degli Oscar®”, che sarà ritrasmesso anche su Sky Cinema Oscar® (canale 304 di Sky, on air fino a domenica 3 marzo) oggi alle 17.35 e giovedì alle 13.00.



Sui social gli Oscar® hanno generato complessivamente 421.500 interazioni, di cui il 91% su Twitter. L’hashtag #SkyCinema Oscar con un totale di 3.486 citazioni è entrato nella classifica dei Trending Topic italiani in coincidenza con l’inizio della cerimonia e vi è rimasto fino alla mattina di lunedì (fonte Nielsen/Trends.24).



Da segnalare anche i numeri in crescita del sito SkyCinema.it che nella settimana degli Oscar® ha generato 130.525 utenti unici (+157% rispetto al 2018) e 627.176 pagine viste (+135% rispetto allo scorso anno).



Ben 6 titoli premiati con l’Oscar® sono disponibili su Sky: “Black Panther” premiato per i migliori costumi, la miglior scenografia e per la migliore colonna sonora sarà in onda su Sky Cinema Oscar® questa sera alle 21.15 ed già disponibile su Sky On Demand. Su Sky Primafila ci sono “BlacKkKlansman” di Spike Lee (Premio Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale), “A Star is Born” con Lady Gaga e Bradley Cooper (Premio Oscar® per la miglior canzone, Shallow) e “First Man – Il primo uomo”, il biopic sulla storia dell’astronauta Neil Armstrong (Premio Oscar® per i migliori effetti visivi). Inoltre, dal 28 marzo su Sky Primafila arriverà anche “Bohemian Rhapsody”, il film più premiato ieri con 4 statuette (miglior attore protagonista a Rami Malek, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro). E dal 2 aprile alle 20.55, su National Geographic (canale 403 di Sky) sarà in programmazione anche “Free Solo”, Premio Oscar® 2019 come miglior documentario per la produzione National Geographic che racconta l’impresa del free climber Alex Honnold.