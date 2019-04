Fervono i preparativi per l'attesissima notte degli Oscar 2019, Denise Negri ci accompagna nel suo camerino per la scelta dell'abito da indossare e qualche domanda sui film nominati.

Mancano ormai pochissime ore alla tanto attesa 91° edizione degli Oscar in cui conosceremo i vincitori delle statuine più ambite nel mondo del cinema. L’appuntamento è per domenica 24 febbraio dalle 22:50 in diretta su Sky Cinema Oscar® (canale 304).

Francesco Castelnuovo e Gianni Canova ci accompagneranno lungo la notte più attesa dell’anno, al loro fianco Denise Negri, giornalista di Sky TG24. Nel corso della serata saranno presenti anche numerosi ospiti d’eccezione, tra i quali tre delle conduttrici di Cinepop: Margareth Madè, Michela Andreozzi ed Elena di Cioccio.

In queste ore fervono gli ultimi preparativi per far si che tutto sia perfetto, seguiamo quindi Denise dietro le quinte degli studi televisivi di Sky nella scelta del vestito da indossare approfittando anche per farle qualche domanda sulle pellicole nominate nella categoria più ambita, ovvero quella come miglior film.

L’outfit per la notte degli Oscar

Da sempre gli Academy Awards sono il red carpet più famoso al mondo, il momento in cui gli occhi di tutti i media sono puntati su outfit e acconciature mostrate dai divi di Hollywood che devono far si che ogni minimo dettaglio sia curato alla perfezione.

La stessa regola vale anche per la nostra Denise che in queste ore è alla ricerca dell’outfit perfetto per la serata degli Oscar. Nel video vediamo la giornalista all'interno della sartoria di Sky intenta a scovare il vestito da indossare, ma non sarà una scelta semplice, infatti è facile perdersi tra le centinaia di proposte presenti; Denise approfitta di questo momento per raccontare un aneddoto sui suoi compagni di viaggio, ovvero di quando lei e Francesco Castelnuovo scherzano con Gianni Canova sul suo desiderio di vestirsi quasi esclusivamente di nero. Sarà così anche quest’anno? Lo scopriremo soltanto domenica.

Denise allo specchio tra abiti e cinema

Il viaggio di Denise nella sartoria di Sky continua e dopo aver controllato varie proposte, arriviamo finalmente allo stand con appesi alcuni abiti, ci sarà quello giusto? Ci spostiamo poi nel suo camerino in cui la giornalista controlla alcune delle proposte: da un lungo abito rosa a uno total black. Seduti davanti allo specchio, approfittiamo di questo momento per farle una domanda che unisca moda e cinema: se i film candidati fossero degli abiti, che abiti sarebbero?

Denise ci parla così di Roma di Alfonso Cuarón che associa a un abito elegante di stile un po’ imperiale, poi è la volta de La Favorita per la quale la scelta ricade su abiti del ‘700 inglese e infine di Green Book che per lei ricorda lo stile di Happy Days.