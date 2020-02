Oltre al Golden Globe e a una discreta quantità di altri riconoscimenti, Joaquin Phoenix si è infine portato a casa anche l'Oscar come Miglior Attore Protagonista grazie a Joker. Nel suo discorso ha citato anche suo fratello. "Sono stato un delinquente nella mia vita. Sono stato egoista, sono stato crudele a volte, ed è stata dura lavorare con me. Sono grato che molti di voi in questa stanza mi abbiano dato una seconda possibilità. E credo che il nostro meglio sia quando ci sosteniamo a vicenda, non quando cancelliamo gli altri per gli errori del passato, ma quando ci aiutiamo a crescere, quando ci educhiamo l'un l'altro, quando ci guidiamo verso la redenzione. Questo è il lato migliore dell'umanità." Poi, dopo una lunga pausa piena di emozione, Phoenix ha concluso così il suo discorso: "Quando aveva 17 anni, mio fratello scrisse questi versi 'Run to the rescue with love and peace will follow'. Grazie."