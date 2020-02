Pochi giorni ci separano dalla consueta consegna dei premi Oscar® 2020, che verranno assegnati nella notte italiana tra il 9 e il 10 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood (diretta su Sky Cinema Oscar® - canale 303 a partire dalle 22.45). Per quanto riguarda la Miglior colonna sonora la cinquina è composta da Thomas Newman per “1917”, Randy Newman per “Marriage Story”, Alexandre Desplat per “Little Women”, l’eterno John Williams (arrivato alla candidatura numero 52 in carriera) per “Star Wars: The Rise of Skywalker” e la violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir per “Joker”.