"Ci sono due cose di cui non ne hai mai abbastanza: buoni amici e buone scarpe" diceva la newyorkese Carrie Bradshaw in un episodio di Sex and the City. Non perderela notte degli Oscar® 2020. In Italia Sky trasmetterà l’intera cerimonia domenica 9 febbraio (canale 303). E dal 1° al 14 febbraio si accende SKY CINEMA OSCAR® un canale interamente dedicato ai film premiati nelle passate edizioni. Sfoglia la gallery e scopri le scarpe scelte dalle star di Hollywood per sfilare sul red carpet