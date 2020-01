Tutte le nomination agli Oscar 2020, in programma nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, nelle foto postate dall'Academy sul suo account twitter. "Joker" è in testa alla classifica delle nomination per gli Oscar: ne ha 11. Seguono "The Irishman", "1917", "Once Upon a Time... in Hollywood" con 10 nomination ciascuno. Questa sera in occasione delle nomination alla 92esima edizione degli Oscar, 100x100Cinema (tutti i giorni alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due), andrà in onda con una puntata speciale con le interviste agli attori, attrici e registi in corsa per la statuetta.



Dopo l’annuncio delle nomination, entra nel vivo il countdown verso la Notte degli Oscar® 2020, che si terrà nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio come sempre al Dolby Theatre di Los Angeles. Anche quest’anno, la cerimonia di premiazione della 92ª edizione degli Academy Awards® sarà in onda in diretta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar®, che si accenderà sul canale 303 da sabato 1 a venerdì 14 febbraio, con oltre 90 film premiati nelle precedenti edizioni, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV