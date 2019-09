(KIKA) - LONDRA - Jennifer Lawrence regina di stile. L'attrice premio Oscar ne ha dato prova per l'ennesima volta sul tappeto rosso della premiere londinese del film Red Sparrow, dove ha sfoggiato uno splendido abito firmato Dior Haute Couture, con schiena scoperta e scollatura da capogiro.[galleria]GUARDA ANCHE Jennifer Lawrence angelica: una dama bianca a New YorkUno degli ultimi red carpet per la Lawrence, almeno per un po'. Solo qualche giorno fa infatti, la star statunitense ha fatto sapere di volersi prendere una pausa dalla recitazione: "Mi prenderò una pausa l'anno prossimo - ha spiegato -, lavorerò con un'organizzazione anti corruzione. Non ha nulla a che vedere con la politica. Si tratta di un'associazione che cerca di far approvare leggi in ogni stato che possono prevenire la corruzione, per risolvere i problemi della nostra democrazia".POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Luca Guadagnino dirigerà il nuovo film di Jennifer Lawrence[video mp4=https://www.kikapress.com/kikavideo/mp4/kikavideo_196826.mp4 id=196826]