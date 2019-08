1986 - Grazie all'interpretazione in Regalo di Natale di Pupi Avati, Carlo Delle Piane si aggiudica la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile



Il film, che comprende nel cast anche Diego Abatantuono, Gianni Cavina, Alessandro Haber, George Eastman e Giovanna Piaz, è il racconto di una vigilia di Natale molto particolare e per certi versi anche drammatica. Lele, Ugo, Stefano e Franco, amici di vecchia data, decidono di nascosto delle rispettive famiglie, di riunirsi in una villa per giocare a poker. Alla partita è stato invitato un misterioso e danaroso industriale, l'avvocato Antonio Santelia. Lele è un perdente nato; Ugo, separato da una moglie che non vede mai, così come i quattro figli, è uno sfortunato venditore di articoli per la casa; Stefano è un istruttore di ginnastica in sospetto di omosessualità; Franco è oppresso dai creditori. Si cominciano subito a giocare forti somme: immediatamente si delineano i due veri antagonisti, l'avvocato Santelia e Franco.