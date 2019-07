(@BassoFabrizio

Inviato a Giffoni Valle Piana)



I giovani sono innovatori. E' la riflessione di Don Joe, assiduo frequentatore del Giffoni Film Festival da circa un decennio per questioni di cuore, e dunque uno dei più attenti osservatori di quello che Francois Truffaut ha definito il festival necessario. Ci siamo incontrati più volte nei backstage. Lui, inoltre, è in giuria nel #GiffoniRapContest insieme a Max Brigante, Anastasio, Shade e Junior Cally.



Don Joe il rap quest'anno è protagonista a Giffoni.

Da un po' di anni la scena urban arriva in questi luoghi. Prima abbiamo organizzato i concerti e ora siamo passati ai contest.

Come selezionate i ragazzi?

Ci mandano i provini via mail e noi procediamo a fare le nostre scelte fino ad arrivare agli otto finalisti.

Tu sei uno dei pochi curiosi in circa di novità. Quasi un sopravvissuto.

Faccio scouting per Sony e riconosco che le nuove generazioni sono ottime. Stanno anche crescendo le quote rosa, una ragazza ha davvero sfiorato di essere negli otto.

L'Urban italiano è sempre più vicino a quello americano.

Sotto tutti i punti di vista. Basti dire che fino a qualche anno fa per acquistare un mixer dovevi andare negli Usa, oggi è tutto più facile.

Non sarà solo una questione tecnica.

Il merito è delle nuove generazioni che sono brave.

Alla masterclass ti hanno fatto parecchie domande tecniche i Giffoner.

Ho lottato a lungo per fare uscire la figura del produttore, credo di potermi definire un pioniere. Basti dire che una volta il produttore stava dietro, sembrava lavorare dal backstage. Oggi è sul fronte del palco.

Soddisfatto, insomma.

Mi piacciono le domande tecniche sul mio lavoro di producer.

La tua estate?

In giro a suonare. Poi in estate si suona anche durante la settimana. E ne approfitto per pensare a cose nuove.