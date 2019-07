Giffoni 2019, il Drone show per Men in Black International

Men In Black: International, il nuovo film dell’omonima saga, uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 25 luglio. Il film, diretto da Felix Gray, ha aperto la 49esima edizione del Giffoni Film Festival, portando con sé uno spettacolo magnifico, il primo realizzato in Italia per una pellicola: si è trattato di un Drone Show, legato al tema principale del Festival, l’aria.

Gli alieni di MIB hanno riempito il cielo della valle di Giffoni di luci con uno spettacolo mozzafiato, ideato e realizzato dalla digital creative agency Xister Reply, in collaborazione con il partner tecnologico OCS Innovation. I partecipanti hanno avuto la possibilità di assistere all’evento, nell’area concerti del Festival, a partire dalle 22.45. Cento droni hanno illuminato il cielo, creando diverse coreografie di luce e non solo: hanno formato, inoltre, il logo di Giffoni, un disco volante in movimento e il logo del film.

Uno sciame di droni autonomi ha invaso il cielo, con dotazioni hardware e software all’avanguardia per sicurezza e precisione di posizionamento. Il tutto è controllato da terra da un sistema centralizzato, che gestisce in tempo reale tutti i parametri della “flotta”. Il sistema di gestione, inoltre, consente di sincronizzare perfettamente le coreografie dello sciame con i sistemi di regia audio e luci on stage, dando vita ad uno spettacolo coinvolgente e unico nel suo genere che, sottolineiamo, non era mai stato realizzato prima d’ora per il lancio di un film in Italia. Si è trattato uno spettacolo magnifico, che potete vedere nel video in testa al pezzo.

Men In Black: International sarà nelle sale da giovedì 25 luglio. Il film è diretto da Felix Gary Gray, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Entertainment Italia. Nel cast si trovano volti come Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Les Twins - Laurent & Larry Bourgeois, Emma Thompson e Liam Neeson.

La trama del film è la seguente: i Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo, ma si troveranno faccia a faccia con una nuova minaccia. In questa nuova avventura dovranno affrontare il più grande pericolo di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.