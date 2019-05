Sorry we Missed you You: trama e cast del film

Approfondimento

Anche quest’anno il Festival di Cannes non deluderà tutti coloro che sono alla ricerca di film impegnati politicamente. Sono almeno sei i film che hanno questa particolare peculiarità. Si va da Young Ahmed dei fratelli Dardenne, passando per A Hidden Life di Terrence Malick e arrivando a Sorry We Missed You a firma di Ken Loach, il regista 'rosso', l'ultimo “comunista” per eccellenza. Vecchia conoscenza del Festival di Cannes, dove ha conquistato per due volte l’ambita Palma d’oro: nel 2006 con Il vento che accarezza l’erba, e dieci anni dopo con Io, Daniel Blake. Loach ci trasporta in una nuova storia, che sicuramente è pronta a lasciare il segno negli spettatori: quella della famiglia protagonista del suo Sorry We Missed You.

La trama

Dopo il tracollo finanziario del 2008, Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti. Una nuova opportunità appare all'orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come autotrasportatore autonomo per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.



Il Cast

Protagonista principale di Sorry We Missed You nei panni del protagonista Ricky Turner è Kris Hitchen, alla sua prima prova importante come attore. Quarantenne, Hitchen ha lavorato duramente per vent'anni come idraulico quando un annuncio lo ha spinto a presentarsi ai provini per il film. Il suo Ricky è un lavoratore quasi maniacale, è bravo in qualsiasi lavoro in cantiere ma la crisi finanziaria del 2008 ha fortemente segnato la sua esistenza: con il crollo del settore edilizio, ha perso il suo lavoro e non ha potuto avere favori né dalle banche né dalle agenzie di credito. Non potendo acquistare una casa, vive in affitto con la moglie Abby, con cui cerca di sbarcare il lunario e garantire una vita decente ai figli Seb e Liza Jane. Il lavoro di corriere per lui rappresenta una seconda possibilità per concretizzare il sogni di acquistare finalmente casa. Abby, la moglie di Ricky, ha il volto di Debbie Honeywood, assistente scolastica alla sua prima partecipazione a un film. Abby lavora di sera come assistente agli anziani a domicilio e fatica non poco dopo aver venduto la sua auto per agevolare il marito. Lavorando, si sente quasi in colpa per non riuscire a prendersi cura della famiglia e, in particolare, dei due figli, portati in scena da Rhys Stone e Katie Proctor. Il cast principale di Sorry We Missed You è poi completato da Ross Brewster, poliziotto scelto per interpretare il ruolo di Maloney, il pragmatico capo di Ricky al deposito di distribuzione.