Festival di Cannes 2019: arriva Sylvester Stallone con "Rambo 5"

Rambo sbarca sulla Croisette. Il regista e attore Sylvester Stallone sarà, infatti, tra i protagonisti del prossimo Festival di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio.

Verrà, in particolare, omaggiato con una proiezione speciale al Palais des Festivals il 24 maggio. Sia attraverso un montaggio che ne riassume la fortunata carriera sia attraverso la versione restaurata del primo iconico «Rambo», diretto nel 1982 da Ted Kotcheff.

Sylvester Stallone: l’anteprima mondiale di Rambo 5

Nella stessa occasione, Stallone (QUI, le foto più belle con la moglie Jennifer Flavin) presenterà in anteprima mondiale anche alcuni frammenti del quinto episodio della saga dell'eroe creato da David Morell, finito di girare soltanto qualche mese fa.

Diretto da Adrian Grunberg, Rambo 5 - il cui nome per esteso è «Rambo V: Last Blood» - uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo autunno e vedrà nel cast, accanto a Stallone (che, assieme a Matthew Cirulnik, firma pure la sceneggiatura) Paz Vega, Óscar Jaenada e Louis Mandylor.

Sylvester Stallone: tutte le avventure di John Rambo

Come anticipato, è dal 1982 - anche se, in realtà, la prima apparizione del personaggio, nel romanzo «Primo sangue», è addirittura di dieci anni antecedente - che il veterano della guerra del Vietnam John James Rambo ci tiene compagnia sul grande schermo.

Dopo il successo del primo capitolo, infatti, Stallone ha interpretato il medesimo ruolo anche in «Rambo 2 - La vendetta» (1985), in cui in personaggio viene rispedito in Vietnam per cercare i prigionieri statunitensi rimanenti.

Tre anni dopo è la volta di «Rambo III» (1988), in cui l’eroe, che si trovava in Thailandia per aiutare i monaci buddhisti nella restaurazione di un loro monastero, viene ingaggiato per partecipare a una missione in Afghanistan.

«John Rambo», il quarto capitolo, della saga, vede, invece, la luce vent’anni più tardi. È, infatti, il 2008 quando Stallone riprende il ruolo del veterano di guerra, che ha qui il compito di salvare un gruppo di volontari di missioni umanitarie, reclusi in un campo militare della Birmania.