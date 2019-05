Si fa sempre più ardito il red carpet del 72esimo Festival di Cannes . Dopo aver dato spazio alle trasparenze, arriva anche il turno del no-bra con la top model Anja Rubik, che sul tappeto rosso di Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar sfoggia un look davvero audace: un completo pantalone nero di Yves Saint Laurent c he sotto la giacca non prevedeva la presenza di un top né di un reggiseno , mettendo ancor più in evidenza il collier di Boucheron , una cascata di edera di diamanti .

Decisamente più castigate le mise delle altre ospiti sul red carpet: su tutte spiccano Bella Hadid, conturbante in un lungo abito rosso in tulle di Roberto Cavalli dalla particolare e minimale scollatura sulla schiena: l'Angelo di Victoria's Secret ammalia i presenti mandando baci al pubblico.

Festeggia il compleanno alla Croisette Marica Pellegrinelli, in un abito Versace in paillettes blu dallo spacco mozzafiato, da sola sul red carpet senza il marito Eros Ramazzotti. Solo anche Andrea Damante, mentre Jean-Michel Jarre è arrivato al braccio d iGong Li, in oro.

Accanto agli spacchi e alla sensualità c'è spazio anche per gli outfit a balze, che abbiamo già visto al Festival: da quelle delicate di Annabelle Belmondo in cipria e Hofit Golan in bianco a quelle vaporosissime e color verde acido di Deepika Padukone che sta sfoggiando modelli davvero indimenticabili...