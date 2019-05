Un tocco di Spagna al 72mo Festival di Cannes : la porta Pedro Almodovar con il film Pain and Glory, in concorso per la Palma d'Oro e anzi, ça va sans dire, uno dei favoriti per la vittoria dato che nel cast figurano, come protagonisti, i due attori del cuore del regista iberico: Antonio Banderas e Penelope Cruz



Sfoglia la gallery e non perderti nulla del Festival: segui QUI il nostro Liveblog!