City of Crime, alcuni minuti in anteprima

Un film ad alta tensione a New York. Per inseguire una coppia di poliziotti killer, la polizia è costretta a chiudere i 17 ponti che collegano Manhattan alla terra ferma. City of Crime (distribuito da Lucky Red) arriva al cinema giovedì 9 gennaio ma lunedì 6 ne arrivano alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema.



Tutto inizia in quella che dovrebbe essere una normale notte a New York. Una coppia di criminali entra in un ristorante per rubare un carico di cocaina che si dimostra più cospicuo del previsto e a puntarlo, oltre ai due, ci sono pure un po' di poliziotti. Che i due ladri, senza crearsi troppi problemi, abbattono conquistando il titolo di nemico pubblico numero uno. Si tratta di Ray Jackson, reduce delle guerre in Medio Oriente, e Michael Trujillo congedato con disonore per ragioni con le quali è facile essere d'accordo. Il detective Andre Davis, affiancato dall'agente Frankie Burns, deve arrestarli. Andre, figlio di un poliziotto ucciso in servizio, prende la vicenda a cuore e fa isolare Manhattan bloccando ponti e tunnel. La caccia all'uomo è una corsa contro il tempo.